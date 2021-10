Benoit Paire visita la fabbrica dove si costruisce anche le sue racchette: “Cercherò di rompere meno racchette”

Il tennista francese Benoit Paire ha visitato ieri lo stabilimento del suo sponsor di racchette Babolat.

Il francese è stato entusiasta del loro modo di lavorare e promette di non rompere tante racchette come ha fatto in passato: “È stato bello visitare la fabbrica Babolat e partecipare a tutte le fasi della produzione della mia attrezzatura. Grazie mille per avermi dato fiducia. Ho promesso che non avrei rotto così tante racchette”, ha scritto l’imprevedibile giocatore francese, che questa settimana ha raggiunto il secondo turno nel torneo ATP 250 di Sofia.