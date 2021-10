ATP 250 San Diego: si ferma la corsa di Lorenzo Sonego, Ruud vince in due set

Lorenzo Sonego si ferma ai quarti nell’ATP 250 di San Diego, torneo di altissimo profilo per il notevole campo di partecipazione, assai superiore alla media dei tornei di questa categoria. Il piemontese è stato sconfitto in due set dal norvegese Casper Ruud, 6-1 6-4 lo score del match. Ruud ha impressionato soprattutto nel primo set per la intensità della sua spinta e la potenza del suo pressing. Nel secondo parziale anche Sonego è salito di livello e la partita a tratti è diventata molto interessante.

Ruud ha dichiarato a caldo dopo il successo: “Questa è la mia prima semifinale sul cemento dopo aver raggiunto i quarti a Toronto e Cincinnati, quindi è un altro passo importante nella mia giovane carriera. Mi dà fiducia per domani e la convinzione di poter battere buoni giocatori su questa superficie”. Ruud ammette che la partita è stata molto combattuta, più di quel che indica il punteggio, dando ampi meriti anche al nostro Lorenzo: “Lui era più vicino di quanto potesse sembrare, ma i momenti chiave e i punti importanti sono andati a mio favore oggi. Le tre volte in cui gli strappato il game di servizio sono state delle grandi lotte, e sul 4-3 nel secondo ho avuto un po’ di problemi al servizio, ma sono stato in grado di venir a capo di un momento molto complicato, lui ha giocato nel secondo set un tennis molto dinamico e aggressivo”.

I colpi di inizio gioco sono stati importanti per l’andamento del match. Ruud ha servito con buona efficacia per tutta la partita, al contrario di Sonego, che si è fatto sorprendere nel primo dalla risposta forte e continua del rivale, soprattutto su troppe seconde di servizio (ha chiuso con solo il 35% dei punti vinti con la seconda nel match, troppo poco). Nel secondo se Lorenzo è cresciuto con la prima, ma con tutto il suo gioco, e il match è diventato una battaglia.

Nel primo set, Sonego perdeva il servizio nel quarto game alla prima palla break. Nel game successivo l’azzurro strappava una chance del contro break, ma Ruud si salvava e quindi strappava di nuovo il servizio a Sonego nel sesto, combattuto, gioco. Chiude Ruud 6-1.

Il secondo set si decide con un solo break, nel terzo game, ancora a favore del norvegese, ma la partita diventa ancor più combattuta e divertente. Nell’ottavo game (il più lungo del match), Sonego è super aggressivo, ottiene due chance per il contro break, ma la difesa di Casper regge. Ruud chiude al secondo Match Point e vola in semifinale.

6 Aces 34 Double Faults 064%(30/47)1st Serve 70%(43/61)73%(22/30)1st Serve Points Won 72%(31/43)35%(6/17)2nd Serve Points Won 56%(10/18)25%(1/4)Break Points Saved 100%(3/3)8 Service Games Played 928%(12/43)1st Serve Return Points Won 27%(8/30)44%(8/18)2nd Serve Return Points Won 65%(11/17)0%(0/3)Break Points Converted 75%(3/4)9 Return Games Played 860%(28/47)Service Points Won 67%(41/61)33%(20/61)Return Points Won 40%(19/47)44%(48/108)Total Points Won 56%(60/108)