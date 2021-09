Djokovic non giocherà a Indian Wells

Novak Djokovic ha annunciato sui social di aver deciso di non prendere parte all’edizione 2021 del Masters 1000 di Indian Wells.

Dopo la “batosta” patita a US Open, sconfitto in finale da Medvedev con addio al sogno Grande Slam, il n.1 serbo ritarda il suo ritorno in campo. Probabilmente rientrerà negli ultimi tornei in Europa, ATP Finals di Torino incluse.

Ecco il messaggio di Novak

I am sorry I won’t get to see my fans in Indian Wells and play in the desert, my favourite place to go. I hope to see you next year! @BNPPARIBASOPEN

