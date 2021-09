ATP 250 San Diego: I risultati con il dettaglio del Day 2. Bene Lorenzo Sonego. Out Federico Gaio

Buona la prima per Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di San Diego.

Il 26enne torinese, n.23 ATP (best ranking eguagliato) e 9 del seeding, ha battuto per 63 64, in poco più di un’ora e un quarto di partita, il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.34 ATP.

Al secondo turno Sonego dovrà vedersela con Sebastian Korda, 21enne di Bradenton, Florida, n.42 del ranking, che ha sconfitto Tommy Paul, 24enne di Voorhees, New Jersey, n.60 ATP.

ATP 250 San Diego (USA) – 1° Turno, cemento

BARNES STADIUM – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Sebastian Korda vs Tommy Paul



2. Marton Fucsovics vs Grigor Dimitrov



3. [WC] Kei Nishikori vs [WC] Andy Murray (non prima ore: 02:30)



4. [Q] Federico Gaio vs [6] Diego Schwartzman



STADIUM 2 – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [9] Lorenzo Sonego vs Nikoloz Basilashvili



2. Dominik Koepfer vs Cameron Norrie



3. Austin Krajicek / Andreas Mies vs Daniel Evans / Fabio Fognini



4. Lloyd Harris vs [Q] Christopher Eubanks



5. [WC] Brandon Nakashima / Sem Verbeek vs Grigor Dimitrov / Jean-Julien Rojer