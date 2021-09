WTA 500 Chicago: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE). Subito out Camila Giorgi e Jasmine Paolini

Giornata negativa per Jasmine Paolini e Camila Giorgi nel torneo WTA 500 di Chicago.

La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.61 WTA (best ranking), si è fatta sorprendere per 75 63, in un’ora e 41 minuti di partita, dalla statunitense Hailey Baptiste, n.174 WTA, in gara grazie ad una wild card.

Out anche Camila Giorgi: la 29enne di Macerata, n.37 del ranking e 15 del seeding, ha ceduto 64 62, in un’ora e 34 minuti di partita, alla rumena Elena-Gabriela Ruse, n.98 WTA.

CHICAGO FALL TENNIS CLASSIC27 – WTA 500 Chicago, United States · Hard – 1° Turno

CH Jil Teichmann (16) – EE Kaia Kanepi



CH Jil Teichmann (16) – EE Kaia Kanepi

WTA WTA Chicago 2 Teichmann J. Teichmann J. 7 7 Kanepi K. Kanepi K. 6 5 Vincitore: Teichmann J.

US Sloane Stephens – SI Tamara Zidansek (13)



US Sloane Stephens – SI Tamara Zidansek (13)

WTA WTA Chicago 2 Stephens S. Stephens S. 2 1 Zidansek T. Zidansek T. 6 6 Vincitore: Zidansek T.

BY Victoria Azarenka (14) – CN Shuai Zhang



BY Victoria Azarenka (14) – CN Shuai Zhang

WTA WTA Chicago 2 Azarenka V. Azarenka V. 6 6 Zhang S. Zhang S. 2 1 Vincitore: Azarenka V.

US Ann Li – ES Garbine Muguruza (2)



US Ann Li – ES Garbine Muguruza (2)

WTA WTA Chicago 2 Li A. • Li A. 40 4 0 Muguruza G. Muguruza G. 15 6 0

US Coco Vandeweghe (WC) – PL Magda Linette



US Coco Vandeweghe (WC) – PL Magda Linette

WTA WTA Chicago 2 Vandeweghe C. Vandeweghe C. 1 4 Linette M. Linette M. 6 6 Vincitore: Linette M.

CO Maria Camila Osorio Serrano – CZ Tereza Martincova



CO Maria Camila Osorio Serrano – CZ Tereza Martincova

WTA WTA Chicago 2 Osorio Serrano M. Osorio Serrano M. 3 5 Martincova T. Martincova T. 6 7 Vincitore: Martincova T.

BE Elise Mertens (7) – UA Dayana Yastremska



BE Elise Mertens (7) – UA Dayana Yastremska

WTA WTA Chicago 2 Mertens E. Mertens E. 6 6 Yastremska D. Yastremska D. 1 3 Vincitore: Mertens E.

BEBE Clijsters K / Flipkens K (WC) – PLPL Frech M / Kawa K



BEBE Clijsters K / Flipkens K (WC) – PLPL Frech M / Kawa K

WTA WTA Chicago 2 Clijsters K. / Flipkens K. Clijsters K. / Flipkens K. 4 2 Frech M. / Kawa K. Frech M. / Kawa K. 6 6 Vincitore: Frech M. / Kawa K.

GB Harriet Dart (LL) – BR Beatriz Haddad Maia (Q)



GB Harriet Dart (LL) – BR Beatriz Haddad Maia (Q)

WTA WTA Chicago 2 Dart H. Dart H. 6 3 6 Haddad Maia B. Haddad Maia B. 1 6 1 Vincitore: Dart H.

RO Elena-Gabriela Ruse – IT Camila Giorgi(15)



RO Elena-Gabriela Ruse – IT Camila Giorgi(15)

WTA WTA Chicago 2 Ruse E. Ruse E. 6 6 Giorgi C. Giorgi C. 4 2 Vincitore: Ruse E.

US Madison Brengle – EEAnett Kontaveit (11)



US Madison Brengle – EEAnett Kontaveit (11)

WTA WTA Chicago 2 Brengle M. Brengle M. 4 3 Kontaveit A. Kontaveit A. 6 6 Vincitore: Kontaveit A.

JP Misaki Doi – US Danielle Collins (10)



WTA WTA Chicago 2 Baptiste H. Baptiste H. 7 6 Paolini J. Paolini J. 5 3 Vincitore: Baptiste H.

US Hailey Baptiste (WC) – IT Jasmine Paolini

US Amanda Anisimova – CH Viktorija Golubic



US Amanda Anisimova – CH Viktorija Golubic

WTA WTA Chicago 2 Anisimova A. Anisimova A. 6 5 6 Golubic V. Golubic V. 0 7 4 Vincitore: Anisimova A.

TW Su-Wei Hsieh – TN Ons Jabeur (6)



TW Su-Wei Hsieh – TN Ons Jabeur (6)

WTA WTA Chicago 2 Hsieh S. Hsieh S. 1 0 Jabeur O. Jabeur O. 6 6 Vincitore: Jabeur O.

GBSK Dart H / Mihalikova T – BYSI Sasnovich A / Zidansek T



GBSK Dart H / Mihalikova T – BYSI Sasnovich A / Zidansek T

WTA WTA Chicago 2 Dart H. / Mihalikova T. • Dart H. / Mihalikova T. 15 3 Sasnovich A. / Zidansek T. Sasnovich A. / Zidansek T. 0 4

WTA WTA Chicago 2 Peschke K. / Petkovic A. Peschke K. / Petkovic A. 6 6 Fichman S. / Olmos G. Fichman S. / Olmos G. 4 4 Vincitore: Peschke K. / Petkovic A.

CZDE Peschke K / Petkovic A – CAMX Fichman S / Olmos G (7)

BYUS Gleason Q / Govortsova O – UAUA Kichenok L / Kostyuk M



BYUS Gleason Q / Govortsova O – UAUA Kichenok L / Kostyuk M

WTA WTA Chicago 2 Gleason Q. / Govortsova O. Gleason Q. / Govortsova O. 7 4 9 Kichenok L. / Kostyuk M. Kichenok L. / Kostyuk M. 6 6 11 Vincitore: Kichenok L. / Kostyuk M.

PLPL Linette M / Rosolska A – USUS Muhammad A / Pegula J



PLPL Linette M / Rosolska A – USUS Muhammad A / Pegula J

WTA WTA Chicago 2 Linette M. / Rosolska A. Linette M. / Rosolska A. 0 1 6 0 Muhammad A. / Pegula J. • Muhammad A. / Pegula J. 0 6 3 0

CZCZ Bouzkova M / Hradecka L (8) – NOUS Eikeri U / Harrison C



