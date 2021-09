ATP 250 Metz: Partita che non sorride a Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego un po’ a sorpresa esce di scena al secondo turno nel torneo ATP 250 di Metz.

L’azzurro è stato battuto dal giovane qualificato danese Holger Rune classe 2003 e n.133 del mondo, con il risultato di 67 (5) 64 64 dopo 2 ore e 41 minuti di partita.

Da segnalare che Sonego dopo aver vinto il primo set al tiebreak per 8 punti a 6, nel secondo set sull’1 pari ha mancato due importanti palle break.

Sul 4 a 5 e battuta per l’azzurro, Lorenzo cedeva il servizio, con Rune che alla terza palla set utile e senza annullare palle game piazzava il break e chiudeva la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set Sonego soffriva e sul 3 a 4 cedeva la battuta. Immediato controbreak nel game successivo ma purtroppo nel decimo game Lorenzo perdeva ancora una volta il servizio con Rune che alla seconda palla match a disposizione otteneva il break a 30 e conquistava la partita per 6 a 4.

ATP Metz Sonego L. Sonego L. 7 4 4 Rune H. Rune H. 6 6 6 Vincitore: Rune H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Rune H. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Rune H. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Rune H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Rune H. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Rune H. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Rune H. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Rune H. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Rune H. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Rune H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Rune H. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Rune H. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Rune H. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Rune H. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Rune H. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Rune H. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Rune H. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4 Aces 61 Double Faults 371%(79/111)1st Serve 60%(55/91)68%(54/79)1st Serve Points Won 84%(46/55)47%(15/32)2nd Serve Points Won 61%(22/36)57%(4/7)Break Points Saved 67%(2/3)16 Service Games Played 1616%(9/55)1st Serve Return Points Won 32%(25/79)39%(14/36)2nd Serve Return Points Won 53%(17/32)33%(1/3)Break Points Converted 43%(3/7)16 Return Games Played 1662%(69/111)Service Points Won 75%(68/91)25%(23/91)Return Points Won 38%(42/111)46%(92/202) Total Points Won 54%(110/202)