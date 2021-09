Nella mente di Novak Djokovic

Era il lontano 1969 quando Rod Laver riuscì a conquistare tutti i 4 tornei del Grande Slam in un’unica annata. Sono passati più di 50 anni da tale storica impresa, e ancora nessuno in campo maschile è riuscito ad eguagliare questo risultato. Novak Djokovic si è trovato a un passo dal traguardo, ma qualcosa, grazie anche ai meriti del suo avversario, si è inceppato. “Il fantasma di Djokovic”, o forse il “fantasma di Federer”, non gli ha permesso di giocare al pieno delle sue potenzialità, apparendo quasi ingessato.

Proviamo a fare delle ipotesi su quello che potrebbe essere accaduto nella mente di questo grande campione.

Un primo segnale di nervosismo rispetto al match si era intuito in sala stampa, quando Djokovic aveva chiesto che non gli venisse posta per l’ennesima volta la domanda relativa al completamento del Grande Slam. Novak aveva scelto di non rispondere, e questa decisione, provando a metterci nei suoi panni, potrebbe essere legata a una strategia di evitamento.

Come ho descritto in un articolo precedente, la strategia di evitamento ha il fine di abbassare l’ansia a breve termine sottraendoci da situazioni percepite come minacciose. Tuttavia, se tale senso di minaccia si ripresenta – e un esempio potrebbe essere il momento in cui Djokovic vede il grande obiettivo allontanarsi durante il match – l’ansia tende a ricomparire più forte di prima.

In altre parole, di fronte a una condizione di estrema difficoltà, il tentativo di non pensare all’impresa storica che aveva di fronte, e la difficoltà di affrontare sul piano psicologico un evento di tale portata, potrebbe averne condizionato negativamente l’intera prestazione, soprattutto nei momenti chiave del match.

Questa enorme aspettativa disattesa potrebbe spiegare il crollo emotivo e quel pianto arrivato quasi all’epilogo della sfida. In quel momento, Djokovic potrebbe aver vissuto due sentimenti contrastanti: da un lato la presa di coscienza di un possibile fallimento nel raggiungimento del suo più grande obiettivo, dall’altra il senso di gratitudine derivante da quel lungo applauso del pubblico che forse per la prima ha risuonato in lui come il giusto riconoscimento alla sua straordinaria carriera.

Se ipotizziamo che l’idea del fallimento possa essere percepita come qualcosa di intollerabile, la causa di tale vissuto potrebbe derivare o da un ambiente esterno molto richiedente, o da un “giudice interiore” estremamente severo che pone il tennista di fronte alla necessità di spingere in continuazione al limite sé stesso per il raggiungimento e il mantenimento di obiettivi sempre più sfidanti che puntano alla perfezione.

Dal punto di vista psicologico, dunque, se da una parte la vittoria si presenta come elemento di rinforzo verso la ricerca della perfezione, dall’altra il rischio di non riuscire nella grande impresa si prefigura come una minaccia diretta al proprio sé. In altri termini, la codifica interiorizzata dell’evento nella propria mente potrebbe tradursi in qualcosa di simile al “vado bene solo se dimostro di essere il migliore”, e solo questa è la strada per essere amato e riconosciuto.

E allora chissà se quel lungo applauso, che ha rotto questa aspettativa, e che può aver risuonato alle orecchie di Djokovic come un “non devi dimostrare altro”, “vai bene anche così”, potrebbe aver avuto un ruolo cruciale nella decisione del campione serbo di prendersi una pausa di riflessione. “Non ho piani per il futuro”, ha dichiarato in seguito alla finale persa a New York. Potrebbe aver smarrito momentaneamente la sua più grande motivazione, la ricerca spasmodica della perfezione, avendo scoperto che non è necessario essere il migliore per ottenere affetto o riconoscimento? Oppure potrebbe aver sperimentato che sentirsi benvoluto e apprezzato, anche da secondo, è ben più gratificante, e tornare in campo con una nuova consapevolezza e determinazione?





Dott. Marco Caocci

Psicologo