WTA Portoroz e Lussemburgo: I risultati del Day 2. Avanzano Paolini e Bronzetti. Fuori la Errani

Prosegue la corsa di Lucia Bronzetti nel torneo WTA 250 di Portoroz.

Solida e determinata, la 22enne riminese di VillaVerucchio, n.167 WTA (best ranking), promossa dalle qualificazioni, ha vinto il suo terzo match di fila eliminando all’esordio nel main draw per 63 63, in un’ora e 41 minuti di partita, la svedese Rebecca Peterson, n.80 WTA e settima testa di serie.

Al secondo turno Bronzetti dovrà vedersela con la statunitense Bernarda Pera, n.90 del ranking.

Avanza Jasmine Paolini. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.87 WTA (best ranking eguagliato), ha invece superato l’ucraina Dayana Yastremska, n.53 WTA, sesta favorita del torneo, ritiratasi sul punteggio di 76(5) 4-1 per l’azzurra dopo un’ora e 42 minuti di gioco.

Prossimo ostacolo per Paolini la russa Anna Kalinskaya, 22enne moscovita, n.145 del ranking.

Semaforo rosso, invece, per Sara Errani, n.110 WTA, vincitrice di questo torneo nel 2008 ed ancora finalista nel 2009, sconfitta all’esordio per 76(4) 62, dopo quasi due ore di lotta, dall’altra ucraina Anhelina Kalinina, n.64 WTA.

WTA 250 Portorose (Slovenia) – 1° Turno, cemento

US Alison Riske (3) – SI Pia Lovric (WC)

RS Aleksandra Krunic – SI Ziva Falkner



RO Jaqueline Adina Cristian – KZ Yulia Putintseva (2)



HR Petra Martic (1) – SI Kaja Juvan



IT Cristiana Ferrando (Q) – SI Tamara Zidansek (5)



SE Rebecca Peterson (7) – IT Lucia Bronzetti (Q)

ME Danka Kovinic – RU Anna Kalinskaya



UA Dayana Yastremska (6) – IT Jasmine Paolini



IT Sara Errani – UA Anhelina Kalinina



UA Katarina Zavatska – GB Katie Boulter

CZ Tereza Martincova – SK Kristina Kucova



SK Viktoria Kuzmova – HR Tereza Mrdeza



SISI Cvetkovic T / Milic E – KZHU Danilina A / Stollar F



WTA 250 Lussemburgo (Lussemburgo) – 1° Turno, cemento (al coperto)

CENTRAL – 12:00pm

CZ Marketa Vondrousova (5) – BE Alison van Uytvanck



NL Arianne Hartono (Q) – DE Anna-Lena Friedsam (WC)



BE Greet Minnen – ES Nuria Parrizas Diaz



RU Varvara Gracheva – LU Mandy Minella (WC)



LV Jelena Ostapenko (3) – DE Jule Niemeier (Q)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 12:00pm

UA Lesia Tsurenko (Q) – BY Aliaksandra Sasnovich



KZ Zarina Diyas – SK Anna-Karolina Schmiedlova



RURU Diatchenko V / Sizikova Y – GERU Kalashnikova O / Panova A



BYRO Marozava L / Mitu A (4) – BENZ Routliffe E / Zimmermann K