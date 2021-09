Novak Djokovic distrugge la racchetta (Video)

Novak Djokovic, che ha sfumato uno storico Grande Slam – ed il record maschile di Majors (21) nella finale degli US Open 2021 – ha perso un po’ la testa durante il secondo set dell’incontro contro Medvedev, in uno dei momenti in cui il serbo stava cercando di recuperare la partita che poi ha perso.

Pochi minuti dopo essersi sentito danneggiato da un rumore che ha costretto a rigiocare un punto importante, il numero 1 del mondo, che da tempo controllava le sue emozioni, ha completamente distrutto la sua racchetta.