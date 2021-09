Challenger Szczecin: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Al via tre azzurri nel Md

CHALLENGER Szczecin (Polonia) – Main Draw, terra battuta

(1/WC) Ramos-Vinolas, Albert vs Qualifier

Petrovic, Danilo vs Qualifier

Trungelliti, Marco vs Qualifier

Diez, Steven vs (6) Monteiro, Thiago

(3) Martinez, Pedro vs Lehecka, Jiri

(WC) Michalski, Daniel vs Kwiatkowski, Thai-Son

Etcheverry, Tomas Martin vs Clarke, Jay

Kolar, Zdenek vs (5) Vesely, Jiri

(8) Travaglia, Stefano vs Nagal, Sumit

(WC) Cias, Pawel vs Kopriva, Vit

Hanfmann, Yannick vs Gaston, Hugo

Novak, Dennis vs (4) Cecchinato, Marco

(7) Carballes Baena, Roberto vs Qualifier

Majchrzak, Kamil vs (Alt) Pellegrino, Andrea

Daniel, Taro vs Rune, Holger Vitus Nodskov

Taberner, Carlos vs (2) Andujar, Pablo

CHALLENGER Szczecin (Polonia) – Tabellone Quali, terra battuta

(1) De Jong, Jesper vs (Alt) Matuszewski, Piotr

(WC) Kielan, Szymon vs (7) Rybakov, Alex

(2) Sachko, Vitaliy vs (WC) Kasnikowski, Maks

(Alt) Drzewiecki, Karol vs (8/Alt) Bobrov, Bogdan

(3) Kuhn, Nicola vs (Alt) Lammons, Nathaniel

(Alt) Doumbia, Sadio vs (6) Martineau, Matteo

(4) Vatutin, Alexey vs (Alt) Goransson, Andre

(WC) Rajski, Maciej vs (5) Molleker, Rudolf

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Jesper De Jong vs [Alt] Piotr Matuszewski

2. [WC] Maciej Rajski vs [5] Rudolf Molleker

3. [2] Vitaliy Sachko vs [WC] Maks Kasnikowski

4. [Alt] Karol Drzewiecki vs [8/Alt] Bogdan Bobrov

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Szymon Kielan vs [7] Alex Rybakov

2. [4] Alexey Vatutin vs [Alt] Andre Goransson

3. [Alt] Sadio Doumbia vs [6] Matteo Martineau

4. [3] Nicola Kuhn vs [Alt] Nathaniel Lammons