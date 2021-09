Us Open: Djokovic vuole la rivincita su Zverev. Il serbo si avvicina al Grand Slam

Us Open 2021

Novak Djokovic è a due passi dal completamento del Grande Slam. Dopo la vittoria su Matteo Berrettini, il numero uno al mondo ritrova quell’Alexander Zverev che gli ha negato la medaglia a Tokyo: gli esperti credono che il serbo si prenderà la rivincita a 1,41. Si gioca invece a 2,80 il tedesco per bissare la finale dello scorso anno persa con Thiem.

Appare quasi scontata invece la vittoria nella parte bassa del tabellone da parte di Daniil Medvedev, quotato a 1,16 contro il canadese Felix Auger-Aliassime (4,80). Il titolo degli Us Open dunque rimane nel mirino di Djokovic che va verso il quarto major stagionale a 1,65. Lo segue, ma da più lontano, lo stesso Medvedev a 3,25. Zverev invece paga 5 volte la posta giocata per il suo primo Slam in carriera.

US Open 2021 (USA) (, hard, men)

SF Djokovic (1) – Zverev (4) (7-4) 1.42 2.92

SF Auger Aliassime (12) – Medvedev (2) (0-1) 5.15 1.17