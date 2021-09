Carlos Alcaraz sopravvive ad un’altra battaglia e fa la storia conquistando i quarti di finale agli US Open

Carlos Alcaraz, 18 anni e quattro mesi, ha fatto la storia questa domenica diventando il più giovane tennista nella storia dell’Era Open (1969) a raggiungere i quarti di finale del singolare maschile degli US Open, l’ultimo Grand Slam del 2021.

In una partita in cui il suo livello di gioco era lontano dalla vittoria su Stefanos Tsitsipas nel turno precedente, Alcaraz, classificato n.55 del mondo, ha dimostrato un impressionante spirito combattivo per vincere un match in cui era lontano dal suo miglior gioco ed ha sconfitto il tedesco Gojowczyk per 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0, in una partita caratterizzata da ben 19 break al servizio, 12 dei quali sulla battuta del tedesco, che ha finito il duello visibilmente in difficoltà dal punto di vista fisico.

Nei quarti di finale, previsti per mercoledì, Carlitos affronterà il vincitore del match tra Felix Auger Aliassime, 21 anni, e Frances Tiafoe, 23 anni.

P. Gojowczyk vs C. Alcaraz