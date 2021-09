Us Open – Day 2 Dichiarazioni Italiani: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego “Potevo vincere tutti e quattro i set più facilmente, invece è successo che ne ho persi tre è sicuramente stata una partita strana”

Jannik Sinner : “Negli scorsi anni ho sempre avuto dei problemi qui.

Quindi sono contento della mia prestazione di oggi. Lui dopo aver perso i primi due set ha modificato completamente il suo gioco.

E’ venuto più spesso a rete e nel terzo set sono andato in difficoltà. Poi nel quarto set quando ho conquistato il break la partita è cambiata nuovamente e quel break mi ha dato più sicurezza ed ho chiuso l’incontro senza particolari problemi.

Sono contento della mia prestazione di oggi. Nella settimana di Washington ci sono state tante cose positive poi sono arrivate settimane dove non ho giocato il mio miglior tennis anche se con Isner potevo vincere ma alla fine ho perso l’incontro.

Ho avuto però il tempo per allenarmi qui già da diversi giorni e non è stata una cosa negativa. Ho provato cose diverse che mi potranno servire in futuro durante gli incontri che disputerò. Mi sento in fiducia e guardo partita dopo partita”.

Lorenzo Sonego : “È stata una partita particolare, Otte è un giocatore difficile da incontrare con molti alti e bassi. In alcuni game gioca molto bene, gioca aggressivo, in altri invece cambia completamente il gioco e non è facile entrare in partita. Non sono riuscito a esprimermi bene nei momenti importanti, ad essere aggressivo come al solito e giocare bene in quei momenti. Potevo vincere tutti e quattro i set più facilmente, invece ne ho persi tre è sicuramente stata una partita strana: di match così ne ho persi pochi e vinti tanti. Forse posso dire meglio che succedano queste cose, per capire come migliorare in queste situazioni.

“Ho avuto un problema alla gamba che mi ha condizionato un po. È arrivato a fine secondo set, forse una contrattura, non so. Ho cominciato a gestire un po’ di più le mie energie, cosa che di solito non faccio mai. Io ho bisogno di essere sempre a mille con i piedi, con le gambe, con l’atteggiamento. Avere quelle pause per recuperare mi ha un po’ ammazzato il gioco. Bisogna ripartire da questo match. Comunque ho lottato, ho giocato fino alla fine, ho provato a fare del mio meglio nelle condizioni in cui ero”.