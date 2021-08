Us Open: Stefanos Tsitsipas risponde ad Andy Murray: “ho seguito le regole. Mai nella mia carriera ho imbrogliato” (con il video della partita)

Stefanos Tsitsipas, 23 anni, è stato accusato di aver aggirato le regole per due incontri consecutivi – contro Alexander Zverev nelle semifinali di Cincinnati e nel primo turno di questo US Open contro Andy Murray – ma lui non è influenzato da questa cosa. Il greco rifiuta che stia avendo un comportamento ai margini del regolamento.

“Mai nella mia carriera ho imbrogliato. Bisogna avere un’immaginazione forte per pensare che quando vado nello spogliatoio chiamo mio padre o quel tipo di cose di cui mi accusano. Non prendo nemmeno sul serio questo tipo di discorsi perché è completamente ridicolo”, ha risposto il greco, che prima si era difeso dalle parole di Andy Murray alla fine del loro incontro dichiarando: “Se ha un problema, penso che dovrebbe dirmelo in faccia e capire cosa è andato storto. Non ho fatto niente di male, non ho infranto nessuna regola. Non so come si sente lui ora, normalmente non è una delle mie priorità capire come si sentono i miei avversari quando mi affrontano. Forse dovremmo parlare. Ma per quanto ne so, ho seguito le regole e non ho niente contro Andy Murray”.