Da Como: Ottimo esordio per Altmaier, Martin e per il padrone di casa Arnaboldi. Domani si completa il primo turno. In campo Dustin Brown in doppio (con il programma di domani)

Daniel Altmaier non stecca. Il favorito della vigilia, numero 106 al mondo, vince all’esordio con un ampio margine sul portoghese Joao Domingues e mette subito in chiaro che i favori del pronostico non sono per lui un peso. In due set (6-2 6-0) e in poco più di un’ora di gioco il tennista tedesco ha avuto ragione dell’avversario in un confronto in equilibrio solo nei punti iniziali. Decisamente più complesso l’esordio dell’altra testa di serie, lo slovacco Andrej Martin (finalista a Como nel 2019), che contro il 22enne azzurro Francesco Forti ha sofferto per tutto il primo set (5-7, break arrivato al termine di un interminabile 12esimo gioco) prima di chiudere in due ore per 5-7 6-2 6-1. Sono dunque iniziati oggi i match del tabellone finale del Challenger Atp “Città di Como”, trofeo dedicato alla memoria dell’ex presidente Giulio Pini. Per gli appassionati di casa il momento clou era comunque l’incontro della sera, quello tra il giocatore di casa Andrea Arnaboldi e il russo-georgiano Teymuraz Gabashvili. Match che nel primo set è vissuto senza break, nonostante il canturino si sia dovuto salvare in apertura da un pericoloso 0-40. Ed anche nel tie break Arnaboldi, sotto 4-0, è rientrato punto dopo punto fino a vincere 7-5 passando a condurre per 1-0. Nella seconda partita invece il break è arrivato subito (3-1) ed è stato poi ampliato fino al 6-2 che ha spinto il giocatore di casa il secondo turno dove troverà Martin.

I QUALIFICATI. Si sono conclusi questa mattina anche i match del tabellone di qualificazione al main draw. Il piemontese Andrea Vavassori, formidabile doppista in grado di fare bene anche in singolare, ha superato in due set uno stanco Franco Agamenone, in arrivo dalla vittoria al Challenger di Praga, suo primo successo nel circuito mondiale dei Challenger Atp. Agamenone è stato poi ripescato nel tabellone principale come lucky loser. Avanti contro pronostico anche il cipriota Petros Chrysochos, mentre Filippo Baldi ha lasciato strada all’austriaco Alexander Erler. L’ultimo qualificato, al termine di un match combattutissimo, è stato Lucas Miedler (Austria) che ha piegato in rimonta per 6-7 6-4 6-2 (dopo 2 ore e 40 minuti) il 20enne brasiliano Pucinelli de Almeida. Lucky loser anche il russo Alexey Vatutin.

RISULTATI. Main Draw: Joao Menezes (Bra) b. Evan Furness (Fra) 41 rit; Daniel Altmaier (1, Ger) b. Joao Domingues (Por) 62 60; Andrej Martin (3, Svk) b. Francesco Forti (Ita) 57 62 61; Andrea Arnaboldi (Ita) b. Teymuraz Gabashvili (Rus) 76 62. Qualificazioni (2° turno): Lucas Miedler (Aut) b. Matheus Pucinelli de Almeida (Bra) 67 64 62; Alexander Erler (Aut) b. Filippo Baldi (Ita) 76 64; Petros Chrysochos (Cyp) b. Alexey Vatutin (Rus) 16 63 64; Andrea Vavassori (Ita) b. Franco Agamenone (Ita) 61 64

IL PROGRAMMA di DOMANI. Domani si inizia alle 10 della mattina. In campo tutti gli altri match del primo turno che si completerà in serata. Esordio anche per il tabellone di doppio con la presenza, non prima delle 18.30, del tedesco-giamaicano Dustin Brown che scenderà in campo con lo slovacco Andrej Martin. Di fronte troveranno due giovanissimi prospetti azzurri, gli Under 18 Niccolò Ciavarella (17 anni) e Daniele Minighini (classe 2004), fresco vincitore del torneo Itf Junior di Salsomaggiore.

IL PROTOCOLLO COVID. Grande attenzione è riservata al protocollo Covid voluto dall’Atp. Il circolo è stato diviso in due aree, una riservata esclusivamente ai giocatori e ai coach, una al pubblico. Anche le tribune saranno dedicate, la più grande al pubblico (che potrà comunque essere riempita per il 50% con distanziamento tra un posto e l’altro) e una, la più piccola, ai giocatori e al loro seguito. Per creare queste due aree indipendenti sono stati aperti più punti ristoro e anche il ristorante avrà una parte dedicata agli atleti e una agli appassionati. Per accedere al Tennis Como, in ogni caso, sarà obbligatorio il green pass. Pure gli ingressi e il percorso interno al club saranno separati, con una sola “mix zone” di interscambio nei pressi del campo 1.

DIRETTA TV e BIGLIETTERIA. La finale del torneo sarà trasmessa in diretta dall’emittente lombarda Espansione Tv (Etv) che è visibile sul canale 19 del digitale terrestre. L’incontro sarà seguito con una copertura televisiva totale, con commento tecnico e cronaca giornalistica. Il match che assegnerà il titolo si disputerà domenica pomeriggio (5 settembre) con orario di inizio ancora da stabilire. Il costo del biglietto per i match dell’intera giornata è di 10 euro, 20 euro per semifinali e finali. I posti come detto sono limitati al 50% della capienza causa protocollo Covid.

ALBO D’ORO CHALLENGER “Città di Como”

2006 Simone Bolelli; 2007 Maximo Gonzalez; 2008 Diego Junqueira; 2009 Oleksandr Dolgopolov; 2010 Robin Haase; 2011 Pablo Carreno-Busta; 2012 Andreas Haider-Maurer; 2013 Pablo Carreno Busta; 2014 Viktor Troicki; 2015 Andrey Kuznetsov; 2016 Kenny De Schepper; 2017 Pedro Sousa; 2018 Salvatore Caruso; 2019 Facundo Mena.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Alexey Vatutin vs Gian Marco Moroni

2. [5] Federico Gaio vs [Q] Petros Chrysochos

3. [WC] Federico Iannaccone vs [SE] Camilo Ugo Carabelli (non prima ore: 13:00)

4. [PR] Julien Cagnina vs [WC] Flavio Cobolli

5. Dustin Brown / Andrej Martin vs [WC] Niccolò Ciavarella / Daniele Minighini (non prima ore: 18:30)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Riccardo Bonadio vs [Q] Alexander Erler

2. Jack Draper vs [Q] Andrea Vavassori

3. [Q] Lucas Miedler vs [Alt] Giulio Zeppieri (non prima ore: 13:00)

4. [PR] Julian Lenz vs [2] Jozef Kovalik

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Juan Manuel Cerundolo vs Tristan Lamasine

2. [SE] Nino Serdarusic vs [7] Marc-Andrea Huesler

3. Nuno Borges vs [LL] Franco Agamenone (non prima ore: 13:00)

4. [6] Sumit Nagal vs Andrey Kuznetsov