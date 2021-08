Us Open: LIVE i risultati con il dettaglio dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Out Sara Errani (LIVE)

Eliminata Sara Errani, all’undicesima presenza in tabellone agli US Open. La 34enne di Massa Lombarda, n.112 WTA, è stata sconfitta per 63 62, in un’ora e 25 minuti di gioco, dalla russa Ekaterina Alexandrova, n.34 del ranking e 32 del seeding.

Nel primo set la 26enne di Celjabinsk, dopo aver salvato due palle-break nel quarto gioco, ha strappato la battuta all’azzurra (3-2), le ha restituito il break (3-3) ma poi si è aggiudicata gli ultimi tre giochi, strappando per due volte di fila il servizio a zero ad Errani. In avvio di seconda frazione Sara è preso per due volte un break di vantaggio (1-0 e 2-1) ma la russa ha infilato un parziale di cinque game consecutivi archiviando la pratica per 6-2.

Us Open Grand Slam | Hard | $57.500.000 – 1° Turno

Grandstand – Ore: 17:00

