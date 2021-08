Us Open: I risultati completi dei giocatori italiani nel Day 1. Sorride Jasmine Paolini. Fuori Giorgi e Errani

Nella notte italiana esordio positivo per Jasmine Paolini. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.99 del ranking, ha battuto per 63 64, in 66 minuti di partita, la kazaka Yaroslava Shvedova, n.452 WTA, in gara con il ranking protetto.

Match mai in discussione con l’azzurra partita subito forte (3-0): la kazaka ha provato a rientrare (3-2) ma Paolini, piuttosto incisiva in risposta, si è assicurata il primo set per 6-3. Nella seconda frazione Jasmine per tre volte ha sprecato un break di vantaggio prima di togliere ancora la battuta alla Shvedova nel nono game chiudendo un gioco più tardi la partita per 6 a 4.

Al secondo turno la Paolini dovrà vedersela con la bielorussa Victoria Azarenka, n.19 WTA e 18esima testa di serie.

Eliminata Sara Errani, all’undicesima presenza in tabellone agli US Open. La 34enne di Massa Lombarda, n.112 WTA, è stata sconfitta per 63 62, in un’ora e 25 minuti di gioco, dalla russa Ekaterina Alexandrova, n.34 del ranking e 32 del seeding.

Nel primo set la 26enne di Celjabinsk, dopo aver salvato due palle-break nel quarto gioco, ha strappato la battuta all’azzurra (3-2), le ha restituito il break (3-3) ma poi si è aggiudicata gli ultimi tre giochi, strappando per due volte di fila il servizio a zero ad Errani. In avvio di seconda frazione Sara è preso per due volte un break di vantaggio (1-0 e 2-1) ma la russa ha infilato un parziale di cinque game consecutivi archiviando la pratica per 6-2.

Us Open Grand Slam | Hard | $57.500.000 – 1° Turno

Grandstand – Ore: 17:00

1°Inc. C. Giorgi vs S. Halep



Slam Us Open C. Giorgi C. Giorgi 4 6 S. Halep [12] S. Halep [12] 6 7 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Giorgi 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Halep 0-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 17:00

2°Inc. S. Errani vs E. Alexandrova



Slam Us Open S. Errani S. Errani 3 2 E. Alexandrova [32] E. Alexandrova [32] 6 6 Vincitore: E. Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Errani 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Errani 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 15 – Ore: 17:00

4°Inc. J. Paolini vs Y. Shvedova