Us Open: Gilles Simon costretto a dare forfait perchè non vaccinato dopo che il suo allenatore è risultato positivo al Covid-19

La vita in questo periodo non è facile per Giles Simon ed è peggiorata dopo che è stato costretto a ritirarsi dagli US Open a causa di un test positivo del suo allenatore per il Covid-19.

Il francese è costretto a scontare una quarantena di 10 giorni perché è un contatto a rischio e anche perché non è ancora vaccinato contro il virus. Simon ne ha parlato ed ha lasciato dichiarazioni controverse.

“Fondamentalmente non volevo farmi vaccinare. Non ho paura del Covid-19. La mia filosofia è: se hai paura del virus, ti vaccini, altrimenti non ti vaccini”, ha dichiarato.