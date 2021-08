Salsomaggiore Under 18: Il resoconto delle Semifinali. Daniele MinIghini è in finale

Daniele MinIghini approda alla finale del torneo Bayer di Salsomaggiore con grande merito superando con autorità il francese Antoine Ghibaudo testa di serie numero 2 del torneo . Un incontro giocato dal 17 enne romano usando tecnica e cervello contro un avversario più giovane è vero ma non meno determinato. Minighini nel primo set ha rotto l’equilibrio sul 2 pari per poi mantenere il break di vantaggio sino alla fine del set. Nel secondo set il francese cercava di reagire accelerando gli scambi ma Minighini era bravo a tenere e a non farsi staccare. Sul 3 pari Ghibaudo aveva un lungo passaggio a vuoto e Minighini ne approfittava con una bella serie di vincenti mettendo alle corde il francese. Una bella vittoria che ha reso felice il suo maestro in tribuna ,Valerio Prisco e che conferma il grande stato di forma del nostro giocatore. Minighini in finale dovrà vedersela con il belga Gilles Bailly . Perduto il primo set al tiebreak e sotto per 3 a 0 nel secondo Bailly ha avuto il merito di crederci portando lo svizzero al terzo set con un parziale di sei giochi consecutivi. Grande equilibrio anche nel terzo set che veniva deciso da un solo break sul 4 pari. A spezzare in due il programma odierno l’esibizione wheelchair tra Marco Verzeroli e Andrea Casillo che sono tornati in campo dopo un lungo stop dovuto al covid che ne ha compromesso l’attività . I due giocatori sono oramai diversi anni che accolgono con entusiasmo l’invito di Luigi Cenci e Tino Aliani e il loro tennis è sempre apprezzato dal pubblico. Il torneo femminile ha rispettato le gerarchie con tre delle prime quattro teste di serie in semifinale. La numero uno ,la turca Ercan numero 1 del torneo si è dovuta impegnare a fondo per avere ragione della mancina tedesca Carolina Kuhl . Un incontro speculare dove entrambe le giocatrici hanno alternato palle veloci a palle alte e lente e dove la Ercan ha fatto valere la sua maggior esperienza. Finale dunque tra le prime due teste di serie del torneo visto il successo abbastanza limpido della tedesca Steur sulla russa Khvatova. Domani finali a partire dalle 15.00 prima la maschile e poi la femminile.

Risultati

Semifinali Boys : Minighini (Ita) b Ghibaudo (Fra) 6/4 6/3; Bailly (Bel) b. Dietrich (Sui ) 6/7 (7) 6/3 6/4.

Semifinali Girls : Ercan (Tur) b Kuhl (Ger) 6/1 3/6 6/3;Steur (Ger) b Khvatova (Rus) 6/2 6/0.

Doppio Femminile Finale : Ferrara/Pedone (Ita) b Basiletti/Serafini (Ita) 6/2 6/2.