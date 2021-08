US Open: Reso noto l’orario ed il giorno dello svolgmento del sorteggio, Si anticipa a domani

Tutto è pronto per l’inizio dell’ultimo Grand Slam della stagione e questo mercoledì l’Usta ha annunciato (finalmente) l’ora in cui si conosceranno i sorteggi dei tabelloni principali del singolare degli Us Open.

Il sorteggio sarà reso noto giovedì alle 18:00 italiane (mezzogiorno a New York), ma gli organizzatori non hanno chiarito se i tabelloni saranno realizzati in tempo reale (come a Wimbledon, ad esempio) o semplicemente visualizzati in quel momento (come come fa di solito gli US Open, in un breve momento televisivo).

Ash Barty e Novak Djokovic saranno le prime teste di serie della competizione e Naomi Osaka e Alexander Zverev dovrebbero essere presenti alla cerimonia del sorteggio, trasmessa su ESPN.