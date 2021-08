Zverev: “Sto giocando bene, ma Djokovic è il favorito a New York”

Sasha Zverev sta attraversando il miglior momento nella propria carriera. Quest’estate ha vinto l’Oro Olimpico a Tokyo, successo meritato grazie ad un ottimo livello di gioco e la splendida vittoria sul “tiranno” Djokovic in semifinale. Ieri il tedesco ha aggiunto anche il titolo al Masters 1000 di Cincinnati, letteralmente demolito Rublev in finale. Nel dopo partita Sasha ha parlato alla stampa, ostentando grande sicurezza ma ribadendo che a US Open il chiaro favorito non sarà lui, ma Novak Djokovic.

“Mi sentivo bene fin dall’inizio della partita. Ho ottenuto immediatamente un break e sono riuscito a fare il mio gioco. Devo dire che sono abbastanza sorpreso da quanto sia stata veloce la vittoria… Sono molto contento perché Andrey, una volta preso il ritmo, può allungare molto il gioco e trasformare la partita in una battaglia durissima. È un giocatore molto pericoloso e può battere chiunque. Lo ha già dimostrato ieri contro Medvedev. Sono contento di come sono andate le cose oggi”. In realtà, negli scontri con Rublev, finora Zverev non ha mai perso un set (11-0 in cinque sfide, inclusa quelle di ieri a Cincy), quindi la propria superiorità sul russo era chiara fin dalla vigilia. Il campo ha confermato che contro un ottimo Sasha, Andrey fa molto fatica perché non riesce a sfondarlo, né possiede un cambio di ritmo tale da metterlo in crisi.

US Open sono dietro l’angolo. L’anno scorso Zverev arrivò molto vicino al titolo, in una finale rocambolesca persa contro Thiem dopo esser stato in vantaggio. “Tutti non vedono l’ora che inizi US Open” afferma Zverev, “so di essere uno dei favoriti, ma ci sono avversari con grandi qualità che hanno possibilità di vincere. Novak tornerà e ovviamente sarà il grande favorito. Oltre a lui ci sono anche altri ragazzi che stanno molto bene. Non vedo l’ora che inizi il torneo. Manca ancora una settimana e c’è ancora un po’ di lavoro davanti a me. Devo abituarmi alle condizioni del campo e delle palle. Spero di continuare a giocare così bene ed essere uno dei migliori, come l’anno passato, dove sono arrivato alle porte del mio primo Grande Slam”.

Il successo di ieri a Cincinnati porta Zverev ad essere il quinto tennista in attività con più titoli nei 1000, dopo i “Fab4”. Zverev su questo chiosa… “I quattro grandi hanno molti più titoli di me. Sono grandi giocatori. Stiamo parlando di Federer, Djokovic, Nadal e Murray. I primi tre sono i migliori di tutti i tempi e non hanno ancora terminato la loro carriera. Continueranno giocare a tennis e vincere grandi cose. Sono felice di entrare in questo gruppo. Sono molto felice. Devo concentrarmi e portare avanti questa dinamica nelle prossime settimane”.

A US Open troverà un torneo molto simile a quelli prima della pandemia, la differenza è stata netta per il tedesco. “L’Australian Open 2020 penso sia stato l’ultimo grande torneo in cui abbiamo giocato in modo completamente normale. Questa settimana a Cincinnati è stata incredibile ed è stato un enorme successo. Nessun giocatore è risultato positivo al virus, c’era un bel pubblico in tribuna. Questo è un’ulteriore prova che ci stiamo avvicinando alla normalità, è bellissimo. Speriamo di vedere presto tutti gli spettatori in tutti i tornei del circuito. Sono felice che a US Open ci sarà di nuovo lo stadio pieno, qua il pubblico è sempre caldissimo. È stata molto dura l’anno scorso giocare a stadio vuoto, molto amaro disputare una grande finale così contro Dominic“.

In settimana faremo il punto pre-US Open, ma una cosa è chiara: Zverev sembra il tennista più in forma del momento.

Marco Mazzoni