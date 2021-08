ATP Winston Salem: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Arriva la vittoria a sorpresa di Marco Cecchinato. In campo Travaglia (LIVE)

Esordio positivo per Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Winston Salem.

Cecchinato, n.83 del ranking mondiale, ha sconfitto al primo turno lo statunitense Tennys Sandgren, n.85 ATP con un doppio 64.

Da segnalare che Marco in questo match è stato chirurgico brekkando l’avversario una volta per set e senza mai perdere il servizio nel corso della partita.

Al secondo turno sfiderà Dominik Koepfer n.59 del mondo.

ATP 250 Winston-Salem (USA) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Stadium – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Tennys Sandgren vs Marco Cecchinato



2. Nick Kyrgios vs [WC] Andy Murray (non prima ore: 01:00)



3. Arthur Rinderknech vs [PR] Gilles Simon



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [2] Denis Kudla vs [5/Alt] Max Purcell



2. Thiago Monteiro vs James Duckworth (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Marcos Giron vs Facundo Bagnis (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Pierre-Hugues Herbert vs [7] Tung-Lin Wu



2. Egor Gerasimov vs Norbert Gombos (non prima ore: 21:00)



3. Mikael Ymer vs Stefano Travaglia



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Alexei Popyrin vs [6] Yosuke Watanuki



2. [4] Lucas Pouille vs [8] Noah Rubin



3. Radu Albot vs Soonwoo Kwon