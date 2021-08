Challenger Barletta: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Saranno due italiani a sfidare le prime due teste di serie del tabellone principale del torneo pugliese

Saranno due italiani a sfidare le prime due teste di serie del tabellone principale della 21esima edizione del challenger Atp di Barletta. Oggi pomeriggio, il supervisor del torneo Stephane Cretois e il direttore tecnico Enzo Ormas, hanno dato vita al sorteggio del tabellone principale, nell’accogliente struttura del Circolo tennis “Hugo Simmen”. Toccherà a Jacopo Berrettini (fratello del più famoso Matteo) affrontare il numero uno del seeding, lo slovacco Andrej Martin. Così come Andrea Arnaboldi se la vedrà con il numero due del main draw, il giovane argentino Juan Manuel Cerundolo. Le gare del tabellone principale partiranno lunedì 23 agosto, mentre domani (domenica 22 agosto) sui campi in terra rossa barlettani si disputeranno le qualificazioni.

L’accesso a tutte le partite in programma fino a domenica 29 agosto è assolutamente gratuito, ma bisognerà esibire il green pass. Per contingentare l’ingresso ai match serali, bisognerà ritirare l’invito gratuito negli uffici del circolo tennis barlettano.

Challenger Barletta – Tabellone Principale – Terra rossa

(1) Martin, Andrej vs (WC) Berrettini, Jacopo

Tirante, Thiago Agustin vs Chrysochos, Petros

(Alt) Forti, Francesco vs Quiroz, Roberto

Qualifier vs (7) Bonadio, Riccardo

(4) Van Rijthoven, Tim vs (WC) Maggioli, Emiliano

Kotov, Pavel vs Cobolli, Flavio

(PR) Jahn, Jeremy vs Krstin, Pedja

Dougaz, Aziz vs (6) Draper, Jack

(8) Tseng, Chun-hsin vs Qualifier

(WC) Nardi, Luca vs Jaziri, Malek

Sakamoto, Pedro vs Mejia, Nicolas

Qualifier vs (3) Clarke, Jay

(5) Viola, Matteo vs Qualifier

Ocleppo, Julian vs Sels, Jelle

Zeppieri, Giulio vs Skatov, Timofey

Arnaboldi, Andrea vs (2) Cerundolo, Juan Manuel

Challenger Barletta – Tabellone Quali – Terra rossa

(1) Alvarez, Nicolasvs Bortolotti, Marco(Alt) Bondarevskiy, Yanvs (6) Brouwer, Gijs

(2) Vavassori, Andrea vs Hamou, Maxime

(WC) Piraino, Gabriele vs (5) Lopez San Martin, Alvaro

(3) McHugh, Aidan vs (WC) Ovcharenko, Oleksandr

Rodriguez, Cristian vs (8) Hassan, Benjamin

(4/Alt) Orlov, Vladyslav vs (WC) Potenza, Luca

Harrison, Ryan vs (7) Galarneau, Alexis

CENTER – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Aidan McHugh vs [WC] Oleksandr Ovcharenko

2. [2] Andrea Vavassori vs Maxime Hamou

3. [4/Alt] Vladyslav Orlov vs [WC] Luca Potenza (non prima ore: 16:00)

CAMPO 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Nicolas Alvarez vs Marco Bortolotti

2. Ryan Harrison vs [7] Alexis Galarneau

3. [WC] Gabriele Piraino vs [5] Alvaro Lopez San Martin (non prima ore: 16:00)

CAMPO 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Cristian Rodriguez vs [8] Benjamin Hassan

2. [Alt] Yan Bondarevskiy vs [6] Gijs Brouwer