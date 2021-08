Combined Cincinnati: Il programma completo di Martedì 17 Agosto 2021. Il ritorno di Matteo Berrettini. In campo anche Camila Giorgi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Jasmine Paolini

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Magda Linette vs [12] Simona Halep

2. [Q] Su-Wei Hsieh vs Cori Gauff (non prima ore: 18:00)

3. [5] Matteo Berrettini vs Albert Ramos-Vinolas

4. [Q] Liudmila Samsonova vs [14] Victoria Azarenka (non prima ore: 01:00)

5. Lloyd Harris vs [3] Alexander Zverev

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Grigor Dimitrov vs [13] Roberto Bautista Agut

2. John Isner vs Cameron Norrie

3. [1] Ashleigh Barty vs [Q] Heather Watson (non prima ore: 21:00)

4. Benoit Paire vs [6] Denis Shapovalov (non prima ore: 01:00)

5. [Q] Caroline Garcia vs [WC] Sloane Stephens (non prima ore: 02:30)

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sebastian Korda vs Laslo Djere

2. Aslan Karatsev vs Marin Cilic

3. Dusan Lajovic vs Gael Monfils

4. [WC] Catherine McNally vs Dayana Yastremska (non prima ore: 23:00)

5. Marketa Vondrousova vs [10] Belinda Bencic

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Karolina Muchova vs Johanna Konta

2. Veronika Kudermetova vs [Q] Jasmine Paolini

3. Ons Jabeur vs Anett Kontaveit

4. Jessica Pegula vs Camila Giorgi

5. Daria Kasatkina / Anett Kontaveit vs [2] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova (non prima ore: After Suitable Rest)

Porsche Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexander Bublik vs [Q] Marcos Giron

2. Reilly Opelka vs [Q] Corentin Moutet

3. [WC] Frances Tiafoe vs Ugo Humbert

4. [16] Cristian Garin vs [Q] Tommy Paul

5. [PR] Guido Pella vs Fabio Fognini (non prima ore: 23:00)

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Rebecca Peterson vs [WC] Bernarda Pera

2. [WC] Samantha Stosur vs Elena Rybakina

3. Jelena Ostapenko / Jil Teichmann vs [3] Shuko Aoyama / Ena Shibahara (non prima ore: 20:00)

4. [WC] Magda Linette / Bernarda Pera vs Samantha Stosur / Shuai Zhang (non prima ore: After Suitable Rest)

5. Filip Krajinovic / Fabrice Martin vs Rohan Bopanna / Ivan Dodig

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Hubert Hurkacz vs Alejandro Davidovich Fokina

2. Lorenzo Sonego vs [Q] Carlos Alcaraz

3. [WC] Steve Johnson / Austin Krajicek vs Felix Auger-Aliassime / Marcus Daniell

4. Daniel Evans / Neal Skupski vs Hubert Hurkacz / Jannik Sinner

5. [5] Kevin Krawietz / Horia Tecau vs Federico Delbonis / Diego Schwartzman

Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Darija Jurak / Andreja Klepac vs Marie Bouzkova / Lucie Hradecka

2. [6] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs Anna Danilina / Yaroslava Shvedova

3. Nadiia Kichenok / Raluca Olaru vs Paula Badosa / Sara Sorribes Tormo

4. Bethanie Mattek-Sands / Iga Swiatek vs Petra Martic / Shelby Rogers

5. Veronika Kudermetova / Elena Rybakina vs Ons Jabeur / Sania Mirza (non prima ore: After Suitable Rest)

6. [6] John Peers / Filip Polasek vs Matwe Middelkoop / Luke Saville