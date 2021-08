WTA 125 Chicago: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Sara Errani (LIVE – con il tabellone principale)

WTA 125 Chicago (USA) – cemento -Turno Unico Qualificazione – 1° Turno Md

STADIUM – 11:00am at 6:00 PM (your time)

FR Harmony Tan – US Caroline Dolehide



CH CH Chicago Pattinama Kerkhove L. Pattinama Kerkhove L. 6 2 3 Dolehide C. Dolehide C. 2 6 6 Vincitore: Dolehide C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 1-4 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 0-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 0-0

UA Anhelina Kalinina (4) – RU Anna Kalinskaya



CH CH Chicago Kalinina A. Kalinina A. 2 4 Kalinskaya A. Kalinskaya A. 6 6 Vincitore: Kalinskaya A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kalinskaya A. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Kalinina A. 0-15 15-15 15-30 30-40 4-4 → 4-5 Kalinskaya A. 15-0 30-0 30-15 40-30 4-3 → 4-4 Kalinina A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Kalinskaya A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Kalinina A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Kalinskaya A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Kalinina A. 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kalinskaya A. 0-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kalinina A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kalinskaya A. 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Kalinina A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Kalinskaya A. 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Kalinina A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Kalinskaya A. 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Kalinina A. 15-0 15-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Kalinskaya A. 15-0 40-0 0-1 → 0-2 Kalinina A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

DE Mona Barthel – IT Sara Errani



CH CH Chicago Tan H. Tan H. 0 0 Errani S. • Errani S. 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Errani S. 0-1 Tan H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

USUS Forbes A / Hewitt D (WC) – HURU Galfi D / Rakhimova K



Il match deve ancora iniziare

US Whitney Osuigwe (WC) – US Ann Li (3)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 11:00am at 6:00 PM (your time)

RU Vitalia Diatchenko – US Dalayna Hewitt



CH CH Chicago Diatchenko V. Diatchenko V. 7 6 Hewitt D. Hewitt D. 6 3 Vincitore: Diatchenko V. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 3-0 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Tiebreak 6-5 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 1-2 Tiebreak 0-2 → 1-2

US Claire Liu – BE Ysaline Bonaventure



CH CH Chicago Liu C. Liu C. 6 6 Bonaventure Y. Bonaventure Y. 3 2 Vincitore: Liu C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Liu C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Bonaventure Y. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Liu C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Bonaventure Y. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Liu C. 0-15 0-30 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Bonaventure Y. 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Liu C. 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Bonaventure Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Liu C. 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Bonaventure Y. 15-15 15-30 40-30 5-2 → 5-3 Liu C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Bonaventure Y. 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Liu C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Bonaventure Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Liu C. 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Bonaventure Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Liu C. 0-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

RU Varvara Gracheva (8) – JP Misaki Doi



CH CH Chicago Gracheva V. Gracheva V. 15 1 Doi M. • Doi M. 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Doi M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 Gracheva V. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

COURT 2 – 11:00am at 6:00 PM (your time)

BE Maryna Zanevska – HU Dalma Galfi



CH CH Chicago Zanevska M. Zanevska M. 6 6 Galfi D. Galfi D. 2 2 Vincitore: Zanevska M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 5-1 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 2-1

SK Kristina Kucova – DE Jule Niemeier



CH CH Chicago Kucova K. Kucova K. 0 6 4 4 Dart H. Dart H. 0 2 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 4-4 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 0-3 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

Md

(1) Van Uytvanck vs. Raducanu

Burel vs. Jorovic

Potapova vs. Minnen

Parrizas Diaz vs. Anisimova

Kalinina vs. Kalinskaya

Liu vs. Bonaventure

Kozlova vs. Q1

Q2 vs. Konjuh

Brengle vs. Diyas

Barthel vs. Errani

Vandeweghe vs. Dodin

Osuigwe vs. A. Li

Gracheva vs. Doi

Q3 vs. Sanders

Q4 vs. Tauson

Baptiste vs. (2) Kovinic​