Combined Cincinnati: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Jannik Sinner e Fabio Fognini

Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati – 1° Turno

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Barbora Krejcikova vs Daria Kasatkina



2. [11] Petra Kvitova vs Madison Keys (non prima ore: 18:30)



3. Daniel Evans vs [10] Diego Schwartzman



4. [Q] Richard Gasquet vs [WC] Andy Murray (non prima ore: 01:00)



5. Maria Sakkari vs Angelique Kerber (non prima ore: 02:30)



Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Jannik Sinner vs Federico Delbonis



2. Taylor Fritz vs Albert Ramos-Vinolas



3. [15] Elise Mertens vs Nadia Podoroska (non prima ore: 21:00)



4. Danielle Collins vs Shelby Rogers (non prima ore: 01:00)



5. [WC] Brandon Nakashima vs [WC] Mackenzie McDonald



Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Fabio Fognini vs Nikoloz Basilashvili



2. Marton Fucsovics vs [12] Felix Auger-Aliassime



3. Cori Gauff / Catherine McNally vs [5] Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk



4. [Q] Kevin Anderson vs Karen Khachanov



5. Ekaterina Alexandrova vs [13] Jennifer Brady (non prima ore: 01:00)



Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. John Millman vs Jan-Lennard Struff



2. [Q] Yoshihito Nishioka vs Lloyd Harris



3. Filip Krajinovic vs [14] Alex de Minaur



Porsche Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jil Teichmann vs Sorana Cirstea



2. Jelena Ostapenko vs Tamara Zidansek



3. Paula Badosa vs Petra Martic



4. Yulia Putintseva vs [Q] Shuai Zhang



5. Alison Riske vs [Q] Leylah Fernandez



Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ellen Perez / Kveta Peschke vs [7] Hao-Ching Chan / Latisha Chan



2. [Q] Aliaksandra Sasnovich vs [Q] Heather Watson (non prima ore: 18:30)



3. [WC] Emma Navarro / Peyton Stearns vs Daria Kasatkina / Anett Kontaveit (non prima ore: After Suitable Rest)



4. Hayley Carter / Sabrina Santamaria vs Anna Blinkova / Aliaksandra Sasnovich (non prima ore: After Suitable Rest)



Court 8 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Victoria Azarenka / Jessica Pegula vs Lyudmyla Kichenok / Makoto Ninomiya



2. Jelena Ostapenko / Jil Teichmann vs Galina Voskoboeva / Vera Zvonareva (non prima ore: After Suitable Rest)



3. Nadiia Kichenok / Raluca Olaru vs Paula Badosa / Sara Sorribes Tormo (non prima ore: After Suitable Rest)



Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs [8] Raven Klaasen / Ben McLachlan



2. Andrey Golubev / Andreas Mies vs [WC] Nicholas Monroe / Frances Tiafoe



3. [Alt] Marcelo Arevalo / Fabio Fognini vs Jamie Murray / Max Purcell



