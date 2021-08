Combined Cincinnati: I risultati con il dettaglio del Day 2. Avanza anche Fabio Fognini

Fabio Fognini, 34enne di Arma di Taggia n.36 del ranking, si è imposto per 76(3) 63, curiosamente anche lui in un’ora e 38 minuti di partita, sul georgiano Nikoloz Basilashvili, n.40 ATP.

Al secondo turno sfiderà Guido Pella classe 1990 e n.93 ATP.

Fabio Fognini vs Nikoloz Basilashvili



ATP ATP Cincinnati Fognini F. Fognini F. 7 6 Basilashvili N. Basilashvili N. 6 3 Vincitore: Fognini F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Basilashvili N. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Basilashvili N. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Fognini F. 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Basilashvili N. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Fognini F. 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-30 5-6 → 6-6 Basilashvili N. 15-0 30-0 5-5 → 5-6 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Basilashvili N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 4-3 → 5-3 Basilashvili N. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Basilashvili N. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Basilashvili N. 0-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Basilashvili N. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

8 Aces 43 Double Faults 364% (50/78) 1st Serve 54% (33/61)64% (32/50) 1st Serve Points Won 64% (21/33)50% (14/28) 2nd Serve Points Won 43% (12/28)40% (2/5) Break Points Saved 33% (2/6)11 Service Games Played 1036% (12/33) 1st Serve Return Points Won 36% (18/50)57% (16/28) 2nd Serve Return Points Won 50% (14/28)67% (4/6) Break Points Converted 60% (3/5)10 Return Games Played 1159% (46/78) Service Points Won 54% (33/61)46% (28/61) Return Points Won 41% (32/78)53% (74/139) Total Points Won 47% (65/139)

Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati – 1° Turno

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Barbora Krejcikova vs Daria Kasatkina



WTA WTA Cincinnati Krejcikova B. Krejcikova B. 6 6 Kasatkina D. Kasatkina D. 3 2 Vincitore: Krejcikova B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Kasatkina D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 5-1 → 5-2 Krejcikova B. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Kasatkina D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Kasatkina D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Krejcikova B. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Kasatkina D. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Kasatkina D. 0-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Krejcikova B. 15-0 30-0 40-0 40-30 4-2 → 5-2 Kasatkina D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Krejcikova B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Kasatkina D. 0-15 0-30 15-15 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Krejcikova B. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Kasatkina D. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Krejcikova B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [11] Petra Kvitova vs Madison Keys (non prima ore: 18:30)



WTA WTA Cincinnati Kvitova P. Kvitova P. 0 7 2 Keys M. • Keys M. 0 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Keys M. 2-1 Keys M. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Kvitova P. 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Keys M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Kvitova P. 15-0 40-0 6-5 → 7-5 Keys M. 0-15 15-15 15-30 30-40 5-5 → 6-5 Kvitova P. 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Keys M. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Kvitova P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Keys M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Kvitova P. 0-15 0-30 15-30 30-30 3-2 → 3-3 Keys M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Kvitova P. 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Keys M. 0-15 40-15 2-0 → 2-1 Kvitova P. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Keys M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. Daniel Evans vs [10] Diego Schwartzman



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Richard Gasquet vs [WC] Andy Murray (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Maria Sakkari vs Angelique Kerber (non prima ore: 02:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Jannik Sinner vs Federico Delbonis



ATP ATP Cincinnati Sinner J. Sinner J. 6 7 Delbonis F. Delbonis F. 2 5 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Delbonis F. 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Delbonis F. 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Delbonis F. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Sinner J. 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Delbonis F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Delbonis F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Delbonis F. 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 40-30 2-1 → 3-1 Delbonis F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Sinner J. 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Delbonis F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Taylor Fritz vs Albert Ramos-Vinolas



ATP ATP Cincinnati Fritz T. • Fritz T. 15 4 Ramos-Vinolas A. Ramos-Vinolas A. 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Fritz T. 0-15 15-15 4-4 Ramos-Vinolas A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Fritz T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Ramos-Vinolas A. 0-15 15-15 15-40 3-2 → 4-2 Fritz T. 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ramos-Vinolas A. 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Fritz T. 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ramos-Vinolas A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Fritz T. 40-0 0-0 → 1-0

3. [15] Elise Mertens vs Nadia Podoroska (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Danielle Collins vs Shelby Rogers (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Brandon Nakashima vs [WC] Mackenzie McDonald



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Marton Fucsovics vs [12] Felix Auger-Aliassime



ATP ATP Cincinnati Fucsovics M. Fucsovics M. 15 2 Auger-Aliassime F. • Auger-Aliassime F. 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 2-2 Fucsovics M. 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Fucsovics M. 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Auger-Aliassime F. 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Cori Gauff / Catherine McNally vs [5] Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Kevin Anderson vs Karen Khachanov



Il match deve ancora iniziare

5. Ekaterina Alexandrova vs [13] Jennifer Brady (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. John Millman vs Jan-Lennard Struff



ATP ATP Cincinnati Koepfer D. Koepfer D. 0 7 5 3 Struff J. • Struff J. 0 6 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Struff J. 3-2 Koepfer D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Struff J. 0-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Koepfer D. 15-0 30-0 1-1 → 2-1 Struff J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Struff J. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Koepfer D. 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Struff J. 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Struff J. 15-0 30-0 4-3 → 4-4 Koepfer D. 15-0 40-0 3-3 → 4-3 Struff J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Struff J. 0-15 40-15 2-1 → 2-2 Koepfer D. 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 Struff J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Koepfer D. 15-0 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Struff J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Koepfer D. 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Struff J. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Koepfer D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Struff J. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Struff J. 15-0 30-0 2-2 → 2-3 Koepfer D. 40-15 40-30 1-2 → 2-2

2. [Q] Yoshihito Nishioka vs Lloyd Harris



Il match deve ancora iniziare

3. Filip Krajinovic vs [14] Alex de Minaur



Il match deve ancora iniziare

Porsche Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jil Teichmann vs Sorana Cirstea



WTA WTA Cincinnati Teichmann J. Teichmann J. 6 6 Cirstea S. Cirstea S. 2 0 Vincitore: Teichmann J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Cirstea S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Teichmann J. 15-0 30-0 40-15 4-0 → 5-0 Cirstea S. 0-15 0-30 0-15 0-40 3-0 → 4-0 Teichmann J. 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Cirstea S. 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Teichmann J. 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Cirstea S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Teichmann J. 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Cirstea S. 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Teichmann J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Cirstea S. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Teichmann J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Cirstea S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Teichmann J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Jelena Ostapenko vs Tamara Zidansek



WTA WTA Cincinnati Ostapenko J. • Ostapenko J. 30 7 2 Zidansek T. Zidansek T. 15 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Ostapenko J. 0-15 15-15 30-15 2-0 Zidansek T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Ostapenko J. 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Zidansek T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Zidansek T. 15-0 30-0 30-15 30-30 5-4 → 5-5 Ostapenko J. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Zidansek T. 15-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Ostapenko J. 0-15 15-15 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Zidansek T. 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Ostapenko J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Zidansek T. 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Ostapenko J. 15-0 40-0 2-0 → 3-0 Zidansek T. 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Paula Badosa vs Petra Martic



Il match deve ancora iniziare

4. Yulia Putintseva vs [Q] Shuai Zhang



Il match deve ancora iniziare

5. Alison Riske vs [Q] Leylah Fernandez



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ellen Perez / Kveta Peschke vs [7] Hao-Ching Chan / Latisha Chan



WTA WTA Cincinnati Perez E. / Peschke K. Perez E. / Peschke K. 2 7 10 Chan H. / Chan L. Chan H. / Chan L. 6 6 6 Vincitore: Perez E. / Peschke K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Perez E. / Peschke K. 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 7-2 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 Perez E. / Peschke K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Chan H. / Chan L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Perez E. / Peschke K. 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Chan H. / Chan L. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Perez E. / Peschke K. 0-15 15-15 30-15 30-30 5-2 → 5-3 Chan H. / Chan L. 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Perez E. / Peschke K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Chan H. / Chan L. 0-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Perez E. / Peschke K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Chan H. / Chan L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Perez E. / Peschke K. 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Chan H. / Chan L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Perez E. / Peschke K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Chan H. / Chan L. 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Perez E. / Peschke K. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Chan H. / Chan L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Perez E. / Peschke K. 15-0 30-0 30-15 40-30 0-3 → 1-3 Chan H. / Chan L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Perez E. / Peschke K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Chan H. / Chan L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [Q] Aliaksandra Sasnovich vs [Q] Heather Watson (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Emma Navarro / Peyton Stearns vs Daria Kasatkina / Anett Kontaveit (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

4. Hayley Carter / Sabrina Santamaria vs Anna Blinkova / Aliaksandra Sasnovich (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Victoria Azarenka / Jessica Pegula vs Lyudmyla Kichenok / Makoto Ninomiya



WTA WTA Cincinnati Azarenka V. / Pegula J. Azarenka V. / Pegula J. 6 2 10 Kichenok L. / Ninomiya M. Kichenok L. / Ninomiya M. 2 6 6 Vincitore: Azarenka V. / Pegula J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Kichenok L. / Ninomiya M. 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 2-8 3-8 4-8 5-8 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Azarenka V. / Pegula J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Kichenok L. / Ninomiya M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Azarenka V. / Pegula J. 15-0 15-15 15-30 30-30 1-4 → 2-4 Kichenok L. / Ninomiya M. 15-0 40-0 1-3 → 1-4 Azarenka V. / Pegula J. 15-0 30-0 30-15 30-40 1-2 → 1-3 Kichenok L. / Ninomiya M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Azarenka V. / Pegula J. 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 Kichenok L. / Ninomiya M. 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Azarenka V. / Pegula J. 15-0 15-15 15-30 30-30 5-2 → 6-2 Kichenok L. / Ninomiya M. 0-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Azarenka V. / Pegula J. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Kichenok L. / Ninomiya M. 15-40 3-1 → 4-1 Azarenka V. / Pegula J. 15-0 3-0 → 3-1 Kichenok L. / Ninomiya M. 0-15 0-40 0-30 15-0 40-30 15-15 30-15 2-0 → 3-0 Kichenok L. / Ninomiya M. 15-15 40-40 30-40 0-0

2. Jelena Ostapenko / Jil Teichmann vs Galina Voskoboeva / Vera Zvonareva (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

3. Nadiia Kichenok / Raluca Olaru vs Paula Badosa / Sara Sorribes Tormo (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs [8] Raven Klaasen / Ben McLachlan



ATP ATP Cincinnati Behar A. / Escobar G. Behar A. / Escobar G. 4 6 10 Klaasen R. / Mclachlan B. Klaasen R. / Mclachlan B. 6 3 8 Vincitore: Behar A. / Escobar G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Behar A. / Escobar G. 0-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Klaasen R. / Mclachlan B. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Klaasen R. / Mclachlan B. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Behar A. / Escobar G. 15-0 40-15 2-2 → 3-2 Klaasen R. / Mclachlan B. 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Klaasen R. / Mclachlan B. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Klaasen R. / Mclachlan B. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Klaasen R. / Mclachlan B. 0-15 15-15 30-15 3-4 → 3-5 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Klaasen R. / Mclachlan B. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Klaasen R. / Mclachlan B. 0-15 15-15 30-15 40-30 1-2 → 1-3 Behar A. / Escobar G. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Klaasen R. / Mclachlan B. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Behar A. / Escobar G. 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. Andrey Golubev / Andreas Mies vs [WC] Nicholas Monroe / Frances Tiafoe



ATP ATP Cincinnati Golubev A. / Mies A. Golubev A. / Mies A. 40 2 Monroe N. / Tiafoe F. • Monroe N. / Tiafoe F. 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 2-4 Golubev A. / Mies A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Golubev A. / Mies A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Golubev A. / Mies A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Monroe N. / Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [Alt] Marcelo Arevalo / Fabio Fognini vs Jamie Murray / Max Purcell



Il match deve ancora iniziare