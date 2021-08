WTA 1000 Montreal: LIVE i risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale (LIVE). In campo Camila Giorgi (LIVE)

WTA 1000 Montreal (Canada) – Ottavi di Finale, cemento

CENTRE COURT – 11:00am at 5:00 PM (your time)

BY Aryna Sabalenka (1) – CA Rebecca Marino (WC)



WTA WTA Montreal Sabalenka A. Sabalenka A. 6 6 Marino R. Marino R. 1 3 Vincitore: Sabalenka A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Marino R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Marino R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Sabalenka A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Marino R. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Sabalenka A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Marino R. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Marino R. 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Sabalenka A. 0-15 15-15 30-15 5-1 → 6-1 Marino R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Sabalenka A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Marino R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Sabalenka A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Marino R. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GR Maria Sakkari (11) – BY Victoria Azarenka (8)



WTA WTA Montreal Sakkari M. Sakkari M. 15 4 1 Azarenka V. • Azarenka V. 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Azarenka V. 0-15 1-0 Sakkari M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Azarenka V. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Sakkari M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Azarenka V. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sakkari M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Azarenka V. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Sakkari M. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Azarenka V. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sakkari M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Azarenka V. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sakkari M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

US Cori Gauff (15) – GB Johanna Konta



WTA WTA Montreal Gauff C. Gauff C. Konta J. Konta J. Vincitore: Gauff per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

TN Ons Jabeur (13) – CA Bianca Andreescu (2)



Il match deve ancora iniziare

US Danielle Collins – US Jessica Pegula



Il match deve ancora iniziare

COURT ROGERS – 12:00pm at 6:00 PM (your time)

ES Sara Sorribes Tormo – CZ Katerina Siniakova



WTA WTA Montreal Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo S. 15 6 2 Siniakova K. • Siniakova K. 15 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Siniakova K. 0-15 15-15 2-0 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Siniakova K. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Siniakova K. 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Sorribes Tormo S. 15-0 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Siniakova K. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Siniakova K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Sorribes Tormo S. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Siniakova K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Sorribes Tormo S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Siniakova K. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Siniakova K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

CZ Karolina Pliskova (4) – US Amanda Anisimova (Q)



Il match deve ancora iniziare

Petra Kvitova (7) – Camila Giorgi



Il match deve ancora iniziare

COURT 9 – 11:00am at 5:00 PM (your time)

GBUS Bektas E / Moore T – CABR Dabrowski G / Stefani L (5)



WTA WTA Montreal Bektas E. / Moore T. Bektas E. / Moore T. 5 2 Dabrowski G. / Stefani L. Dabrowski G. / Stefani L. 7 6 Vincitore: Dabrowski G. / Stefani L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Bektas E. / Moore T. 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Bektas E. / Moore T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-15 1-3 → 2-3 Dabrowski G. / Stefani L. 0-15 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Bektas E. / Moore T. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Bektas E. / Moore T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Bektas E. / Moore T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Bektas E. / Moore T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Bektas E. / Moore T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Dabrowski G. / Stefani L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Bektas E. / Moore T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Bektas E. / Moore T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Dabrowski G. / Stefani L. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Bektas E. / Moore T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

HRSI Jurak D / Klepac A (6) – PLDE Heisen V / Rosolska A



WTA WTA Montreal Jurak D. / Klepac A. • Jurak D. / Klepac A. 15 6 4 Heisen V. / Rosolska A. Heisen V. / Rosolska A. 0 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Jurak D. / Klepac A. 15-0 4-4 Heisen V. / Rosolska A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Jurak D. / Klepac A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Heisen V. / Rosolska A. 0-15 15-15 30-15 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Jurak D. / Klepac A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Heisen V. / Rosolska A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Jurak D. / Klepac A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Heisen V. / Rosolska A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Jurak D. / Klepac A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Heisen V. / Rosolska A. 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Jurak D. / Klepac A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Heisen V. / Rosolska A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-0 → 4-0 Jurak D. / Klepac A. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Heisen V. / Rosolska A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jurak D. / Klepac A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

BEBY Mertens E / Sabalenka A (1) – CACA Fernandez L A / Marino R (WC)



Il match deve ancora iniziare

CZCZ Pliskova Ka / Muchova K – RUKZ Kudermetova V / Rybakina E



Il match deve ancora iniziare

CZAU Perez E / Peschke K (7) – PLUS Linette M / Pera B



Il match deve ancora iniziare