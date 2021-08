Masters 1000 Toronto e WTA 1000 Montreal: Il programma di Mercoledì 11 Agosto 2021

Masters 1000 Toronto

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Dusan Lajovic vs [9] Felix Auger-Aliassime

2. [4] Andrey Rublev vs Fabio Fognini

3. [8] Diego Schwartzman vs Benoit Paire

4. [LL] Frances Tiafoe vs [5] Denis Shapovalov (non prima ore: 01:00)

5. [11] Gael Monfils vs John Millman

Rogers 5G Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. John Isner vs [13] Cristian Garin

2. [15] Aslan Karatsev vs Karen Khachanov

3. [Q] Tommy Paul vs [10] Roberto Bautista Agut

4. [PR] Kei Nishikori vs [7] Hubert Hurkacz (non prima ore: 22:00)

5. [4] Kevin Krawietz / Horia Tecau vs Oliver Marach / Philipp Oswald

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] James Duckworth vs [16] Jannik Sinner

2. [7] Tim Puetz / Michael Venus vs Sander Gille / Joran Vliegen

3. [12] Alex de Minaur vs Nikoloz Basilashvili

4. Raven Klaasen / Ben McLachlan vs Wesley Koolhof / Austin Krajicek

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lloyd Harris vs [LL] Feliciano Lopez

2. [Alt] Miomir Kecmanovic / Casper Ruud vs Daniel Evans / Neal Skupski

3. Marin Cilic / Jan-Lennard Struff vs Andrey Golubev / Andreas Mies

4. Alexander Bublik / Cristian Garin vs [6] John Peers / Filip Polasek

5. [8] Rohan Bopanna / Ivan Dodig vs Simone Bolelli / Maximo Gonzalez

WTA 1000 Montreal

CENTRE COURT – 11:00am at 5:00 PM (your time)

ES Paula Badosa – CA Rebecca Marino (WC)

BY Aryna Sabalenka (1) – US Sloane Stephens (WC)

GB Johanna Konta – UA Elina Svitolina (3)

TN Ons Jabeur (13) – RU Daria Kasatkina

COURT ROGERS – 11:00am at 5:00 PM (your time)

GR Maria Sakkari (11) – RU Veronika Kudermetova

CZ Karolina Pliskova (4) – HR Donna Vekic

Nadia Podoroska – Camila Giorgi

US Cori Gauff (15) – RU Anastasia Potapova (Q)

US Jessica Pegula – RU Anastasia Pavlyuchenkova (10)

COURT 5 – 12:00am at 6:00 PM (your time)

CZDE Voracova R / Wachaczyk J – CABR Dabrowski G / Stefani L (5)

EEGB Dart H / Kontaveit A – CZCZ Pliskova Ka / Muchova K

CZAU Perez E / Peschke K (7) – LVUA Ostapenko J / Yastremska D

COURT 9 – 12:00am at 6:00 PM (your time)

RU Liudmila Samsonova – ES Sara Sorribes Tormo

CACA Collard M / Zhao C (WC) – USCL Guarachi A / Krawczyk D (4)

US Amanda Anisimova (Q) – FR Oceane Dodin (Q)

CACA Fernandez L A / Marino R (WC) – FRUS Lechemia E / Neel I

HRSI Jurak D / Klepac A (6) – ESES Badosa P / Sorribes Tormo S