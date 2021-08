Taylor Fritz ha ricevuto decine di messaggi di minacce di morte dopo aver continuato a giocare nel match contro Duckworth

Taylor Fritz ha avuto un grosso spavento ieri nella partita contro James Duckworth nel torneo Masters 1000 di Toronto, durante il quale ha avuto un problema al petto, cuore (con i medici che gli hanno controllato subito la pressione sanguigna). Tuttavia, l’americano ha insistito per continuare nel duello e ha finito anche per completare la partita, ma è stato eliminato dall’australiano, cosa che ha generato la deplorevole furia degli… scommettitori che hanno fallito le loro scommesse su Fritz. In uno scenario che, purtroppo, è diventato ricorrente, l’americano ha denunciato decine di messsaggi di minacce di morte.

“A tutti gli scommettitori che mi hanno fatto le tipiche minacce di morte per non essermi ritirato, non sono davvero preoccupato per la vostra degenerata dipendenza da scommesse mentre sto giocando una partita”, ha detto su Twitter, aggiungendo un video che mostra l’assurda quantità di tali messaggi che ha ricevuto via Instagram.