Bella vittoria di Francesco Passaro, nuova doppietta di titoli ITF in Spagna

Il portacolori dello Junior Tennis Perugia trionfa sia in singolare che in doppio al 15mila dollari di Xativa, sono 4 i trofei da pro nel 2021

Una settimana da urlo per Francesco Passaro in quel di Xativa. Nella bella cittadina situata all’interno della comunità autonoma valenciana, il portacolori dello Junior Tennis Perugia conquista una superlativa doppietta di titoli dominando il torneo ITF 15mila dollari Orysol Ciudad de Xativa sia in singolare che in doppio. Una sorta di replay di quanto accaduto a Il Cairo nello scorso aprile quando il talento perugino classe 2001 conquistò le prime vittorie da ‘pro’: sono 4 adesso i trofei nel circuito internazionale messi in bacheca sinora dall’allievo del Maestro Roberto Tarpani. Che non vuole assolutamente fermarsi ed anzi, punta a scalare il ranking mondiale che con questo nuovo acuto lo vedrà adesso stazionare stabilmente entro i 700 migliori tennisti al mondo. Sulla terra rossa del Club de Tenis Camp Bixquert, Passaro ha sciorinato delle prestazioni di classe e soprattutto di temperamento.

In singolare ha superato al primo turno il piemontese Edoardo Lavagno ottava testa di serie (64 75), quindi il siciliano Fausto Tabacco (62 61) ed in serie gli spagnoli Carlos Sanchez Jover testa di serie nr.2 (64 06 62), Carlos Lopez Montagud (26 75 64) e nella combattuta finale Inaki Montes de la Torre (26 61 64). Nel tabellone di doppio, il portabandiera dello Junior insieme al beniamino di casa Imanol Lopez Morillo, ha superato la coppia Martinez-Millington (doppio 62), Tabacco-Gurri (60 61), Montes de la Torre-Prat (62 75) e nella finale per il titolo gli iberici coppia nr.1 del seeding Campos-Winter Lopez (doppio 64). Con il morale alle stelle, adesso Passaro si presenterà al via del 15mila dollari di Curtea de Arges, in Romania, pronto a conquistare altre vittorie preziose per la sua carriera.