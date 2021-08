Le considerazioni di Monica Puig a cinque anni dall’oro olimpico: “Non ero pronta”

Cinque anni fa, Monica Puig ha stupito il mondo. Aveva appena vinto l’oro olimpico ai giochi di Rio de Janeiro, diventando la primo atleta portoricana a occupare il posto più alto sul podio. Tuttavia, ciò che seguì furono momenti di grande sofferenza e ansia, come lei stessa confessa, ora che sta attraversando una fase molto complicata della sua carriera a causa degli infortuni. Puig si trova al 289° posto della classifica WTA e, a 27 anni, fa un viaggio indietro nel 2016.

“Ho vinto le Olimpiadi nel 2016 e in quel momento ho sentito che tutto era incredibile. Ma poi è arrivata la pressione, il riconoscimento che arriva con un tale successo, e tutto ciò è stato davvero difficile da affrontare. Quando è arrivato quel momento, ho capito che non ero pronta per una cosa così grande”, ha confessato in un’intervista al sito WTA.

In un resoconto emotivo, Puig ha aperto il libro e ha spiegato cosa le è passato per la testa. “Ho avuto molti momenti di pianto, molti giorni di frustrazione e tristezza cercando un modo per incanalare tutta l’energia e trasformarla in qualcosa di positivo. Eppure, alla fine di tutto, mi ha aiutato ad essere un atleta migliore, una persona migliore. Se ci penso, mi sembra che sia tutto vicino e lontano allo stesso tempo. È incredibile che siano già passati cinque anni, sono passati così in fretta. Ho dei ricordi lontani, ma ogni volta che posso guardo foto e video per rivivere ogni momento. Vincere quella medaglia, con così tanti latini lì, è stato incredibile”, ha evidenziato.

Tuttavia, ora è molto difficile per la Puig guardare le Olimpiadi. “È una sfida enorme, molto dura. Non importa quale sport o competizione olimpica io stia guardando, provo sempre molta tristezza per non essere lì. Questo è il dolore che ho dentro, e mi sento super depressa. Alla fine della giornata, devo pensare che cinque anni fa ho fatto qualcosa che rimarrà con me per il resto della mia vita e nessuno potrà portarmelo via. Ora devo pensarci da un altro punto di vista”, ha concluso.