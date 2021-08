Kyrgios: “Non gioco più per me stesso. Malattie mentali? Non hanno idea di quel che ho passato io”

Nick Kyrgios ha esternato il proprio pensiero nella press conference pre torneo a Washington, torneo da lui vinto nel 2019, e come sempre le sue parole non lasciano indifferenti. Il discusso talento australiano ha spaziato su molti temi, dal suo momento ai problemi mentali nello sport, che afferma di aver vissuto duramente sulla propria pelle anche se nessuno lo supportato. Ecco alcuni passaggi di un’intervista “pirotecnica”…

“Non do per scontato nessun torneo”, ha dichiarato Nick, “non do più nessuna partita per scontata. Ogni volta che sono a un evento, anche ad uno speciale come questo, non do per scontato nessun giorno. Adoro trovarmi qua, cerco di immergermi il più possibile. Adoro anche i soli allenamenti, essere in giro per i campi, ritrovarmi ai massimi livelli, non lo do per scontato”.

Ricordano a Kyrgios quanto poco abbia giocato dall’inizio della pandemia, ma lui insiste sul fatto che il tennis alla fine non gli è mancato più di tanto. “Non ho intenzione di mentire, non mi è mancato più di tanto. È bello tornare, ovviamente, specialmente in questi tornei in cui sono estremamente a mio agio e c’è un bel pubblico. Penso che stiano decisamente sperando che io faccia bene in campo. Mi sento decisamente… non lo so, tutto è piuttosto strano, non so che dire. Ad esempio, quando vengo qui e gioco, sento delle vibrazioni, mi sento a mio agio, è bello. Ma ogni volta che partecipo a un torneo, sento che potrebbe essere l’ultima volta che sarò qui. Ad Atlanta mi sono sentito allo stesso modo, come se potesse esser stata la mia ultima volta in quel posto. Washington? Non lo so, non so dove sono nella mia carriera. Mi sento strano, ho pensieri strani riguardo alla mia carriera in questo momento”.

La sua motivazione a scendere in campo e giocare nel tempo è cambiata. “Oggi mi sento come se non stessi più giocando per me stesso. Sento come se stessi giocando per le molte persone che possono relazionarsi con me. Mi sento come quando ero giovane, non avevo davvero l’obiettivo di vincere gli Slam o qualcosa del genere. Ovviamente sono diventato abbastanza bravo, ho battuto tutti i migliori, ho vinto alcuni titoli. Credo di essere diventato a mio modo iconico nel tennis, nel senso di essere riuscito a farcela facendo tutto a modo mio. Ho realizzato molte cose, adesso mi diverto a giocare, lo faccio solo per divertimento. Mi piace davvero stare con i fan, parlare con loro, sapere cosa fanno. Le parti preferite della mia carriera restano alcuni momenti toccanti con la gente, lo stare con i fan, dare loro un po’ di speranza, non le vittorie“.

Kyrgios è consapevole di essere un personaggio molto discusso, uno che divide, uno fuori dagli schemi, ma è fermamente convinto di aver fatto a modo suo qualcosa di buono il tennis, aggiungendo personalità al tour. Afferma di aver passato momenti difficilissimi relativamente alla salute mentale, uno dei temi caldi di quest’estate sportiva, ma nessuno se n’è mai interessato come adesso.

“In fondo, credo di essere un contributo importante per lo sport, c’è bisogno di personalità del genere. Sento di essere una persona molto resiliente. Se non sei resiliente quanto me dal punto di vista mentale, la quantità di odio che ho ricevuto, la quantità di razzismo che ho ricevuto, la quantità di stronzate che ho ricevuto dal tour, dai fan, da tutto, ora avrei potuto essere…… Sono caduto più volte uno stato dove persone come Naomi Osaka dicono di trovarsi, ora tutti parlano di malattie mentali, ma io ho attraversato, secondo la mia opinione personale, situazioni 20 volte peggiori. Tutto ciò che loro ricevono è una buona stampa. Non ricevono davvero messaggi di odio. In realtà non ricevono multe ridicolmente storiche per aver colpito le palle fuori dallo stadio o aver ricevuto una violazione del codice. Avevo a che fare con una quantità di cose che questa gente nemmeno potrebbe immaginare… Invece di emarginare e quasi crocifiggere una persona, dovevi dire: Ok, questo ragazzo è diverso, agiamo in un certo modo, non trattiamolo come un Roger Federer o come un Marin Cilic. È la sua personalità. Sto solo dicendo che questo sport avrebbe potuto portarmi in un luogo oscuro, cosa che ha fatto per un po’. È stato difficile mentalmente ai 18 anni, essendo uno dei giocatori più famosi in Australia, ero assolutamente martellato dai media, sempre sotto pressione, tutti con gli occhi addosso . Non è così facile. Ora ho 26 anni, sono abbastanza grande. So che sono tutte stronzate“.

Parole forte, veri “cazzotti” al mondo che lo circonda. Con la racchetta con la lingua, Nick continua sempre a pungere come pochi…

Marco Mazzoni