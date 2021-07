WTA 250 Cluj-Napoca: Il Tabellone Principale. Al via Martina Trevisan per i colori italiani

WTA 250 Cluj-Napoca – Tabellone Principale

(1) Alizé Cornet vs Mayar Sherif

(WC) Alexandra Eala vs Qualifier

Anna-Lena Friedsam vs Irina Bara

Cagla Buyukakcay vs (8) Kristina Kucova

(4) Martina Trevisan vs Kristyna Pliskova

(WC) Briana Szabo vs Katarzyna Kawa

(WC) Evelyne Tiron vs Lara Arruabarrena

Mihaela Buzarnescu vs (7) Viktoriya Tomova

(6) Kaja Juvan vs Marina Melnikova

Viktoria Kuzmova vs Anna Karolina Schmiedlova

Qualifier vs Yuki Naito

Qualifier vs (3) Ana Bogdan

(WC/5) Elena-Gabriela Ruse vs Lesia Tsurenko

Qualifier vs Qualifier

Reka-Luca Jani vs Jaqueline Cristian

Qualifier vs (SR/2) Andrea Petkovic