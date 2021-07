Il governo approva il piano di Tennis Canada per i tornei estivi. 5000 spettatori al giorno ammessi

La notizia era quasi scontata, ma adesso è arrivata l’ufficialità. Tennis Canada ha ricevuto l’OK dalle autorità sanitarie del governo nazionale per le misure anti-covid dei tornei Masters 1000 e Premier Wta in programma il prossimo agosto. I tornei quindi si svolgeranno ufficialmente con il pubblico sugli spalti. L’autorizzazione ufficiale dalla Public Health Agency of Canada consentirà l’ingresso a giocatori e personale, insieme al permesso di ospitare fino a 5.000 fan per ogni sessione di gioco. I tornei avevano precedentemente ricevuto l’autorizzazione provinciale per esser svolti.

Entrambi gli eventi furono annullati l’anno scorso per il dilagare della pandemia. Le due città hanno tradizionalmente alternato gli eventi maschili e femminili e manterranno il programma 2020, con la tappa WTA di questa stagione a Montreal e il torneo ATP a Toronto.

Il torneo ha già subito alcune importanti defezioni: i numeri 1 del mondo Novak Djokovic e Ash Barty, come il n.6 Dominic Thiem, hanno annunciato la loro assenza in Canada.

Marco Mazzoni