ATP 250 Atlanta: Il Tabellone di Qualificazione. Non ci sono italiani presenti

ATP 250 Atlanta (USA) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Gojowczyk, Peter vs (WC) Young, Donald

(Alt) Ward, James vs (5) Marchenko, Illya

(2) O’Connell, Christopher vs Watanuki, Yosuke

(WC) Banerjee, Samir vs (6) Ofner, Sebastian

(3) Donskoy, Evgeny vs Rubin, Noah

Ebden, Matthew vs (8) Soeda, Go

(4) Jung, Jason vs Lacko, Lukas

Fratangelo, Bjorn vs (7) Ymer, Elias

Stadium Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Samir Banerjee vs [6] Sebastian Ofner

2. [1] Peter Gojowczyk vs [WC] Donald Young

3. [3] Evgeny Donskoy vs Noah Rubin

4. Matthew Ebden vs [8] Go Soeda

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Christopher O’Connell vs Yosuke Watanuki

2. Bjorn Fratangelo vs [7] Elias Ymer

3. [Alt] James Ward vs [5] Illya Marchenko

4. [4] Jason Jung vs Lukas Lacko (non prima ore: 20:30)