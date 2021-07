Da Cordenons: Presentazione del torneo ITF femminile e del Challenger maschile. Ci sono anche Gille Simon e Stefano Travaglia

Quando si parla di tornei maschili e femminili internazionali ospitati in Italia nei mesi estivi, non può mancare all’appello l’Eurosporting Cordenons. Come oramai di consuetudine Serena Raffin direttore del torneo ed il suo staff composto da consolidati professionisti del settore, sono riusciti nell’intento di allestire un doppio evento tennistico (Atp Challenger e Itf Femminile) che non mancherà di appassionare e coinvolgere il pubblico del territorio friulano e non solo. Da sottolineare il fondamentale supporto fornito dai due title sponsor Acqua Dolomia e Serena Wines 1881, dalla regione FVG, dal Comune di Cordenons e dai numerosi sponsor locali, che per l’ennesima volta hanno voluto veicolare il proprio messaggio attraverso il tennis internazionale disputato sui campi dell’Eurosporting Cordenons.

ITF World Tennis Tour

Torneo Internazionale Femminile dal 26 luglio al 1 agosto 2021

A fare da apripista alla kermesse friulana saranno le donne, impegnate a partire da lunedì 26 luglio in un torneo Itf da 15.000 dollari, giunto alla sua 6° edizione, che vedrà il suo atto conclusivo domenica 1 agosto. Testa di serie numero 1 del seeding sarà Stefania Rubini, attualmente n.327 del ranking Wta, che a queste latitudini raggiunse i quarti di finale nel 2016, una giocatrice da sempre apprezzata dal pubblico dell’Eurosporting. La 28enne tennista bolognese dovrà guardarsi dalla concorrenza di Martina Colmegna, numero 2 del tabellone friulano, che di recente ha raggiunto i quarti di finale all’Itf di Heraklion e nella scorsa edizione si impose nel tabellone di doppio in coppia con l’altra azzurra Federica di Sarra. C’è grande curiosità per il ritorno alle competizioni di Deborah Chiesa, testa di serie numero 3, che dopo aver attraversato un periodo molto difficile a causa di vari problemi fisici, cerca di ritrovare il feeling dei giorni migliori che le aveva permesso di attestarsi al n.143 del ranking Wta nel 2018, con tanto di partecipazione al Roland Garros dove sfiorò l’impresa al primo turno con la svizzera Belinda Bencic e vittoria al debutto in Fed Cup contro la spagnola Lara Arruabarena.

Grande attesa anche per la presenza nel main draw di Melania Delai, la giovane trentina classe 2002, che lo scorso anno catalizzò l’interesse degli appassionati grazie a un tennis brillante e potente, in costante ascesa grazie ad un best ranking che la vede oramai tra le prime 590 del mondo. Da seguire con interesse la slovena Nika Radisic, finalista nel 2019, che sulla terra rossa dell’Eurosporting Cordenons ha mostrato più volte di trovarsi a proprio agio.

ATP Challenger

Torneo Internazionale Maschile dal 1 Agosto all’8 agosto 2021

Il piatto forte sarà rappresentato dalla 18°edizione dell’Atp Challenger che quest’anno si svolgerà con una settimana di anticipo (qualificazioni a partire da domenica 1 agosto – finale domenica 8 agosto) rispetto agli anni scorsi, in cui il torneo, ad eccezione del 2020, veniva disputato nella settimana di Ferragosto. Aspetto quest’ultimo non trascurabile che permetterà di poter ammirare all’Eurosporting un campo di partecipanti di assoluto livello mondiale. Basti pensare che il ruolo di primo favorito del torneo sarà ad appannaggio di Stefano Travaglia, attuale n.88 del ranking Atp, che in questa stagione può vantare la finale raggiunta al Great Ocean Open di Melbourne, dove si è arreso soltanto in finale all’altro azzurro Jannik Sinner. Non meno importante la presenza nel main draw del francese Gilles Simon, ex numero 6 Atp nel 2009 vincitore di 14 tornei nel circuito maggiore, che nonostante le oramai 36 primavere raggiunte è ancora in grado di deliziare le platee mondiali, con il suo tennis tutto cuore e grinta. Un gradito ritorno sui campi dell’Eurosporting Cordenons è senza dubbio quello di Paolo Lorenzi, vincitore per ben due volte del torneo nel 2012 e 2018. Il veterano senese, reduce dalle fatiche in qualità di inviato a Wimbledon per Sky Sport, dove ha accompagnato la marcia trionfale di Matteo Berrettini giunto fino all’atto conclusivo dei Championships (prima volta nella storia del tennis azzurro al maschile). Com’è ampiamente facile preventivare sarà uno dei beniamini del pubblico friulano, che da sempre ne apprezza sia le doti tennistiche ma ancor più quelle caratteriali e umane messe in mostra in ogni sua partecipazione al torneo.

Da seguire con grande interesse la presenza di altri due azzurri quali Federico Gaio e Alessandro Giannessi, che stanno cercando di risalire la china dopo un periodo di forma un po’ altalenante sul piano dei risultati ottenuti. Un occhio di riguardo lo meritano anche alcuni tennisti argentini presenti nel main draw: primi tra tutti i fratelli Juan Manuel e Francisco Cerundolo capaci in questo scorcio di stagione di infiammare i tornei Atp sudamericani, con una vittoria nel 250 di Cordoba per Juan Manuel e finale nel pari categoria di Buenos Aires per Francisco. Da seguire in casa albiceleste anche Thomas Martin Etcheverry, attuale n.166 Atp, fresco vincitore nel recente Challenger di Perugia. Non mancherà certamente il tifo per l’idolo di casa Riccardo Bonadio, il 27enne di Azzano Decimo che punta a migliorare i quarti di finale conquistati nella scorsa edizione del torneo, dopo i brillanti risultati nel Challenger 100 di Iasi in Romania. C’è attesa anche per la prova di Gian Marco Moroni, il tennista romano reduce dal successo sui campi dell’Harbour di Milano, è uno dei giocatori attualmente più “on fire” del circuito cadetto ed è pronto a fare la voce grossa anche sui campi dell’Eurosporting. Per non farsi mancare niente ai nastri di partenza del torneo ci sarà anche la presenza del giovane danese Holger Rune, un classe 2003, già vincitore quest’anno nel challenger di Biella 7, destinato a far parlare di sé nei prossimi anni. Insomma il piatto è ricco e ci sono tutti gli ingredienti per assistere a un torneo dai contenuti tennistici sopraffini.

A fare da cornice all’evento ci saranno due appuntamenti a invito con le degustazioni enogastronomiche della regione FVG e tre giorni dedicati agli sport paralampici di “Le mie ruote sono gambe” appuntamento che ha debuttato nella scorsa edizione del torneo ottenendo un ottimo riscontro di partecipanti.

“Quest’anno il cambio di data ci ha permesso di avere un campo di partecipazione nel challenger maschile di notevole levatura tecnica, come mai prima d’ora mi era capitato di avere a disposizione nel corso delle mie precedenti esperienze alla guida della manifestazione – racconta Serena Raffin, direttore del torneo – credo proprio che ci siano tutte le carte in regola per assistere a un edizione che appassionerà il pubblico fin dai primi turni.

(Clicca per vedere l'entry list) Cordenons (ATP) Inizio torneo: 02/08/2021 | Ultimo agg.: 23/07/2021 13:14 Main Draw (cut off: 209 - Data entry list: 23/07/21 - Special Exempts: 0/0) 88. Travaglia

Travaglia 100. Simon

Simon 116. Cerundolo

Cerundolo 121. Londero

Londero 130. Varillas

Varillas 135. Dellien

Dellien 144. Cerundolo

Cerundolo 148. Hoang

Hoang 151. Gaio

Gaio 157. Huesler

Huesler 164. Baez

Baez 166. Etcheverry

Etcheverry 168. Giannessi

Giannessi 171. Lorenzi

Lorenzi 173. Tabilo

Tabilo 175. Petrovic

Petrovic 180. Halys

Halys 192. Olivo

Olivo 194. Barrios Vera

Barrios Vera 198. Bourgue

Bourgue 205. Collarini

Collarini 208. Marcora

Marcora 209. Menezes

Menezes Alternates 1. Rune (211)

Rune (211) 2. Alves (220)

Alves (220) 3. Moroni (221)

(Clicca per vedere l'entry list) Cordenons Q (ATP) Inizio torneo: 01/08/2021 | Ultimo agg.: 23/07/2021 13:13 Main Draw (cut off: 278 - Data entry list: 23/07/21 - Special Exempts: 0/0) 220. Meligeni Rodrigues Alves

Meligeni Rodrigues Alves 221. Moroni

Moroni 222. Kolar

Kolar 236. Ficovich

Ficovich 239. Pellegrino

Pellegrino 256. Draper

Draper 263. De Jong

De Jong 266. Gimeno Valero

Gimeno Valero 270. Kotov

Kotov 278. Bonadio

Bonadio

Alternates 1. Arnaboldi (287)

Arnaboldi (287) 2. Aragone (296)

Aragone (296)

MAIN DRAW DIRECT ACCEPTANCE

1 ITAStefania Rubini 327

2 ITAMartina Colmegna 515

3 ITADeborah Chiesa 521

4 BIHNefisa Berberovic 526

5 ITAAurora Zantedeschi 569

6 SLONika Radisic 572

7 SLOVeronika Erjavec 590

8 ITAAnna Turati 599

9 ITAMelania Delai 601

10 USAAmy Zhu 616

11 SLOManca Pislak 639

12 SLOPia Lovric 671

13 ITANicole Fossa Huergo 682

14 ANDVictoria Jimenez Kasintseva 713

15 JPNFuna Kozaki 722

16 ITASara Gambogi 796

MAIN DRAW JUNIOR RESERVED (Players Accepted by ITF Top 100 Junior Ranking)

19 SVKRomana Cisovska 842

20 ITAAlessandra Simone 1223

QUALIFYING

1 GER Anja Wildgruber 799

2 ITAFederica Rossi 822

3 ARGJulieta Lara Estable 868

4 JPNMana Kawamura 910

5 CZENikola Breckova 914

6 ITAGiulia Crescenzi 964

7 ITAAnita Bertoloni 1003

8 ITAChiara Catini 1012

9 ITAIrene Lavino 1057

10 ITAAnastasia Piangerelli 1077

11 ITAGloria Ceschi 1080

12 ITAMaria Vittoria Viviani 1153

13 ITAAndrea Agostina Farulla Di Palma 1181

14 CROEna Kajevic 1244

15 ITAArianna Zucchini 1259

16 SVKAnika Jaskova 1279

17 ITAAlice Amendola 1288

18 CHIFernanda Labrana 1299

19 ITAEnola Chiesa 1299

20 SVKYvonna Zuffova 1314

21 ITAGiorgia Pinto 1333

22 ITACostanza Traversi 1333

23 ITABarbara Dessolis 1378

24 RUSAlexandra Vasilyeva 1408

25 ITASofia Rocchetti 1408

26 ITAFederica Trevisan 1408