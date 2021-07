ATP Umago: Gianluca Mager sconfitto al secondo turno

Gianluca Mager fuori al secondo turno nel torneo ATP 250 di Umago.

Il 26enne sanremese, n.75 ATP e ottavo favorito del seeding, è stato sconfitto dal tedesco Daniel Altmaier, n.152 del ATP, proveniente dalle qualificazioni con il risultato di 46 61 75 dopo 1 ora e 49 minuti di partita.

Da segnalare che Mager dopo aver vinto il primo set per 6 a 4 e perso nettamente la seconda frazione per 6 a 1, nel terzo set andava subito sotto per 0 a 3, con il break del teutonico nel secondo gioco.

Sul 2 a 4 Gianluca strappava a 15 la battuta al tedesco ed impattava poi sul 4 pari.

Mager però sul 5 a 6 perdeva malamente a 15 il turno di servizio ed usciva di scena in questo modo dal tornep per 7 a 5.

ATP ATP Umag Mager G. Mager G. 6 1 5 Altmaier D. Altmaier D. 4 6 7 Vincitore: Altmaier D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Mager G. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 5-5 → 5-6 Mager G. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Mager G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Altmaier D. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Mager G. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Mager G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Altmaier D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Mager G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Altmaier D. 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Mager G. 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Altmaier D. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Mager G. 0-15 0-30 1-3 → 1-4 Altmaier D. 15-0 30-0 1-2 → 1-3 Mager G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Altmaier D. 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mager G. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Altmaier D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Mager G. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Altmaier D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Mager G. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Altmaier D. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Mager G. 15-0 40-15 1-1 → 2-1 Altmaier D. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mager G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

5 Aces 94 Double Faults 259% (54/91) 1st Serve 63% (44/70)72% (39/54) 1st Serve Points Won 82% (36/44)38% (14/37) 2nd Serve Points Won 62% (16/26)50% (5/10) Break Points Saved 33% (1/3)15 Service Games Played 1418% (8/44) 1st Serve Return Points Won 28% (15/54)38% (10/26) 2nd Serve Return Points Won 62% (23/37)67% (2/3) Break Points Converted 50% (5/10)14 Return Games Played 1558% (53/91) Service Points Won 74% (52/70)26% (18/70) Return Points Won 42% (38/91)44% (71/161) Total Points Won 56% (90/161)