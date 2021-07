Tanta sfortuna per Bruno Soares. Operato di appendicite acuta dovrà saltare le Olimpiadi (con la presentazione dell’impianto di Tokyo)

La sfortuna ha bussato alla porta di Bruno Soares.

A 39 anni, il brasiliano poteva conquistare una medaglia in doppio, ma è stato costretto a ritirarsi dalle Olimpiadi di Tokyo.

Il problema? Il 13 ° classificato ATP in doppio- il miglior brasiliano nel ranking mondiale – ha subito un intervento per un’appendicite acuta e ha dovuto dare forfait per il torneo olimpico.

Zoran Filicic inviato a Tokyo per Eurosport presenta l’Ariake Tennis Park, prossima sede olimpica del torneo di TENNIS.