Olimpiadi | Djokovic favorito per il torneo olimpico, il 70% di giocate sul serbo vincitore a Tokyo (con le teste di serie)

Novak Djokovic vuole scrivere un’ulteriore pagina indelebile della storia del Tennis.

Vincere a Tokyo ed essere ancora in corso per il Grande Slam d’Oro ( vincere i 4 Grande Slam + il torneo olimpico).

Dopo aver trionfato a Wimbledon, in finale con il nostro Matteo Berrettini, al serbo resta solo Flushing Meadows per fare en-plein in un 2021 assolutamente fantastico per il numero uno del mondo.

Prima degli US Open, il serbo dovrà vincere a Tokyo in cui ovviamente parte da favorito, sia secondo gli esperti che secondo i bookmakers.

Le quote

Secondo Sisal, la quota per vedere Nole vincente a Tokyo vale appena 1.70, che corrisponde circa al 58% di possibilità.

Dopo le rinunce di gente come Nadal, Federer, Thiem, le chance del serbo sono diventate ancora più alte.

Il primo a seguire è Danil Medvedev, il cui successo olimpico vale quattro volte la posta. Dopo il russo troviamo la coppia Tsitsipas-Zverev con una quota che vale 7.5 la posta.

Secondo le rilevazioni di Oddschecker, il 70% delle scommesse di questo evento sull’ultima settimana si sono verificate su Djokovic.

Segue proprio Tsitsipas, che colleziona il 12% delle puntate totali. A proposito di Djokovic, interessante la quota speciale proposta da Snai: 3.25 in caso di vittoria sia a Tokyo che a Flushing Meadows.

Le quote degli italiani

Dopo il forfait di Berrettini e Sinner, le speranze di medaglie azzurre sono affidate a Fognini, Sonego e Musetti.

Quote vincenti altissime per tutti, con Fognini e Sonego pagati 100 volte la posta, Musetti, capace di vincere due set a Djokovic al Roland Garros, addirittura 200.

Le Teste di Serie alle Olimpiadi di Tokyo

1 Novak Djokovic (Serbia)

2 Daniil Medvedev (ROC)

3 Stefanos Tsitsipas (Grecia)

4 Alexander Zverev (Germania)

5 Andrey Rublev (ROC)

6 Pablo Carreño Busta (Spagna)

7 Hubert Hurkacz (Polonia)

8 Diego Schwartzman (Argentina)

9 Félix Auger-Aliassime (Canada)

10 Gaël Monfils (Francia)

11 Aslan Karatsev (RUS)

12 Karen Khachanov (RUS)

13 Lorenzo Sonego

14 Ugo Humbert (Francia)

15 Fabio Fognini

16 Alejandro Davidovich Fokina (Spagna)