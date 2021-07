Il torneo di Cincinnati vaccinerà tutti i tennisti e gli allenatori che lo vorranno

I circuiti ATP e WTA continuano la campagna per incoraggiare la vaccinazione dei loro professionisti e anche i tornei iniziano a svolgere un ruolo importante in questo senso. Ora, è l’ATP-WTA 1000 di Cincinnati, che viene alla ribalta con importanti novità.

Il torneo ha annunciato che avrà i vaccini disponibili per tutti i giocatori e gli allenatori che desidereranno farlo – potenzialmente dopo essere stati eliminati dalla competizione – e quindi partire per New York (US Open) già vaccinati.

L’evento ha annunciato che i vaccini che avranno a disposizione saranno Pfizer, Johnson & Johnson e Moderna.