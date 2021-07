ATP Umago: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Quattro azzurri nel Md e tre nelle qualificazioni. Cobolli entra come alternates

ATP 250 Umago – Tabellone Principale – Terra rossa

(1) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

Qualifier vs (WC) Ajdukovic, Duje

Taberner, Carlos vs (WC) Serdarusic, Nino

Travaglia, Stefano vs (6) Munar, Jaume

(3) Krajinovic, Filip vs Bye

(WC) Rune, Holger Vitus Nodskov vs Albot, Radu

Caruso, Salvatore vs Martin, Andrej

Pouille, Lucas vs (7) Alcaraz, Carlos

(5) Bedene, Aljaz vs Cecchinato, Marco

Dzumhur, Damir vs Qualifier

Qualifier vs Vesely, Jiri

Bye vs (4) Gasquet, Richard

(8) Mager, Gianluca vs Martinez, Pedro

Qualifier vs Moutet, Corentin

Zapata Miralles, Bernabe vs Cuevas, Pablo

Bye vs (2) Lajovic, Dusan

ATP 250 Umago – Tabellone Quali – Terra rossa

(1) Altmaier, Daniel vs (Alt) Cobolli, Flavio

(WC) Pecotic, Matija vs (7) Fabbiano, Thomas

(2) Milojevic, Nikola vs Rosol, Lukas

(WC) Medjedovic, Hamad vs (5) Horansky, Filip

(3) Rola, Blaz vs Sachko, Vitaliy

Collarini, Andrea vs (8) Masur, Daniel

(4) Giannessi, Alessandro vs Molleker, Rudolf

(Alt) Fatic, Nerman vs (6) Olivo, Renzo

Goran Ivanisevic Stadium – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [2] Nikola Milojevic vs Lukas Rosol

2. [3] Blaz Rola vs Vitaliy Sachko

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Daniel Altmaier vs [Alt] Flavio Cobolli

2. [WC] Matija Pecotic vs [7] Thomas Fabbiano

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [4] Alessandro Giannessi vs Rudolf Molleker

2. [Alt] Nerman Fatic vs [6] Renzo Olivo

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [WC] Hamad Medjedovic vs [5] Filip Horansky

2. Andrea Collarini vs [8] Daniel Masur