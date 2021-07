Wimbledon: Il programma di Domenica 11 Luglio. E’ il giorno della finale più attesa per il tennis italiano. Novak Djokovic vs Matteo Berrettini (Sondaggio)

Centre Court – Ore: 3:00pm

N. Djokovic vs M. Berrettini



N. Skupski / D. Krawczyk vs J. Salisbury / H. Dart

No.1 Court – Ore: 2:00pm

V. Lilov vs S. Banerjee

N. Schunk vs A. Mintegi Del Olmo

D. De Groot vs K. Montjane

No.3 Court – Ore: 12:00am

G. Reid vs J. Gerard

Court 18 – Ore: 12:00am

K. Dmitruk / D. Shnaider vs S. Costoulas / L. Hietaranta

D. Rincon / A. Shelbayh vs E. Butvilas / A. Manzanera Pertusa