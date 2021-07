Challenger Nur Sultan 3: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Alessandro Bega al via nel Md

CHALLENGER Nur-Sultan 3 (Kazakistan) – Tabellone Principale, cemento

(1) Safiullin, Roman vs Jaziri, Malek

Chung, Yunseong vs Qualifier

Santillan, Akira vs Qualifier

(WC) Lomakin, Grigoriy vs (7) Polansky, Peter

(4) Purcell, Max vs Bega, Alessandro

Qualifier vs Wu, Tung-Lin

Catarina, Lucas vs Karlovskiy, Evgeny

Hsu, Yu Hsiou vs (8) Grenier, Hugo

(6) Stakhovsky, Sergiy vs Kotov, Pavel

Kubler, Jason vs (WC) Tashbulatov, Dostanbek

(WC) Zhukayev, Beibit vs Chappell, Nick

Qualifier vs (3) Clarke, Jay

(5) Gojo, Borna vs Sultanov, Khumoyun

Denolly, Corentin vs Tseng, Chun-hsin

Basic, Mirza vs Yevseyev, Denis

Peniston, Ryan vs (2) Istomin, Denis

CHALLENGER Nur-Sultan 3 (Kazakistan) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Kuznetsov, Andrey vs Fomin, Sergey

Fayziev, Sanjar vs (6) Oliel, Yshai

(2) Zakharov, Alexey vs Bondarevskiy, Yan

Manafov, Vladyslav vs (7) Lock, Benjamin

(3) Kirkin, Ergi vs (WC) Mukhtarulin, Timur

(WC) Yerdilda, Yerassyl vs (8) Krutykh, Oleksii

(4) Leshem, Edan vs (Alt) Igoshin, Alexander

(WC) Orynbasar, Islam vs (5) Dubrivnyy, Artem

Center Court – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)

1. [3] Ergi Kirkin vs [WC] Timur Mukhtarulin

2. [WC] Islam Orynbasar vs [5] Artem Dubrivnyy

Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Edan Leshem vs [Alt] Alexander Igoshin

2. [WC] Yerassyl Yerdilda vs [8] Oleksii Krutykh

3. Sanjar Fayziev vs [6] Yshai Oliel

4. [1] Andrey Kuznetsov vs Sergey Fomin

Court 4 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)

1. [2] Alexey Zakharov vs Yan Bondarevskiy

2. Vladyslav Manafov vs [7] Benjamin Lock