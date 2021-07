Wimbledon: Berrettini in finale contro Djokovic sogna il titolo a Wimbledon, ma per i bookie serve l’impresa

Matteo Berrettini conquista la prima finale della storia del tennis azzurro a Wimbledon, ma non vuole fermarsi. L’ostacolo è di quelli quasi impossibili domenica pomeriggio, come testimoniano gli esperti di Planetwin365 che offrono il primo Slam del romano a quota 4,77 – contro l’1,19 riservato al successo di Novak Djokovic – ben 45 anni dopo il successo di Adriano Panatta al Roland Garros.

Sono d’accordo anche i betting analyst di Snai per i quali, riferisce Agipronews, la vittoria di Berrettini vale 4,25 volte la posta con il serbo favorito a 1,23. Djokovic va invece alla caccia dello Slam che gli permetterebbe di agganciare Federer e Nadal a quota 20 major in carriera: un obiettivo che si raggiunge a 1,21 per i betting analyst di 888sport.it che vedono Berrettini vincente in quota a 4,70, mentre Stanleybet.it dà ancora più fiducia al numero uno al mondo serbo a 1,19 contro il 4,30 riservato all’italiano. Il risultato più probabile è il 3-0 a favore di ’Nole’, offerto a 2,55 su Sisal Matchpoint, mentre i 3 set a 1 che hanno portato Berrettini a superare Auger-Aliassime e Hurkacz si ripetono a 9,50 in favore dell’azzurro.

L’Italia sogna con Berrettini: vittoria improbabile contro Djokovic, per i bookmaker, ma la fiducia degli scommettitori cresce

La vittoria contro Hubert Hurkacz ha permesso a Berrettini di raggiungere la finale dei Championship e di riportare l’Italia in finale in uno slam 45 anni dopo l’ultima volta. Il player romano sta disputando la sua miglior stagione tra i professionisti, in cui ha ottenuto due titoli, al Queen’s e a Belgrado, e una finale al Master 1000 di Madrid, persa contro Zverev. Dopo una striscia di 11 vittorie consecutive, Berrettini si è guadagnato l’accesso alla partita più importante della sua carriera: la finale di Wimbledon.

Secondo i bookmaker, le possibilità di battere Novak Djokovic sono molto basse: circa il 17% contro l’83% in favore del serbo. Le quote della vittoria di Berrettini variano da 4.20 ai 5 di William Hill, contro una quota di circa 1.25 per il successo di Nole.

C’è molta fiducia in Djokovic da parte dei bookmaker, come si evince anche relativamente al numero dei set: match in tre set vale circa 2.20, contro i 2,90 di un match in quattro set e 4.60 in un incontro in cinque set. Un 3-2 o 2-3 ha circa il 21% di manifestarsi secondo gli scommettitori.

IL FLUSSO DI SCOMMESSE

Stando alle rilevazioni di Oddschecker, gli scommettitori sono riusciti a indovinare l’accoppiata della finale. Nell’ultima settimana circa il 42% di scommesse si sono registrate sull’eventuale scontro finale del torneo tra Berrettini e Djokovic.

Salgono anche le puntate sulla vittoria di Berrettini, giocata da circa il 27% delle scommesse. Cresce la fiducia attorno al player romano, la cui quota, molto invitante, spinge gli scommettitori a giocare sul suo successo.

Il risultato esatto più giocato è invece il 3-1 in favore di Djokovic, quotato da Snai 3.35 volte la posta.

Wimbledon – Finale – Quote Medie

Domani, 15:00 F Djokovic (1) – Berrettini (7) 2-0 1.21 4.67