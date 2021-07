Wimbledon: Berrettini verso la finale con Djokovic. Ma per il titolo i bookie credono sempre nel serbo

Matteo Berrettini non smette più di sognare e dopo aver riportato un nome italiano in semifinale a Wimbledon punta a quella finale mai raggiunta dal tricolore. Per gli esperti di 888sport sarà impresa compiuta con il successo del romano ai danni di Hubert Hurkacz proposto a 1,37. Il polacco merita però attenzione, avendo eliminato Roger Federer ai quarti: anche per lui si tratterebbe della prima finale a livello Slam, data però a 3,15. L’altro penultimo appare scontato sulla carta con Novak Djokovic offerto a una quota rasoterra, a 1,08, contro Denis Shapovalov. L’impresa del canadese contro il numero uno del mondo paga su 888sport ben 9 volte la posta giocata.

Per il titolo Berrettini sogna, ma deve fare i conti proprio con Djokovic. Quest’ultimo si attesta a una quota piuttosto bassa anche per la vittoria finale, con il terzo major stagionale a 1,28. Per l’azzurro ci sono poche chance, pur essendo il secondo favorito a poter conquistare Wimbledon: i bookie lo danno a 6,50, seguito a distanza di sicurezza da Shapovalov (14,00) e Hurkacz (15,00).

Wimbledon – Semifinali – Comparazione quote medie

SF Berrettini (7) – Hurkacz (14) 1-1 1.39 3.04

SF Djokovic (1) – Shapovalov (10) 6-1 1.08 8.44

SF Barty (1) – Kerber (25) 2-3 1.45 2.83

SF Pliskova (8) – Sabalenka (2) 0-2 2.78 1.46