ITF Torino: Il resoconto di giornata. Avanza la Spiteri

Giornata d’esordio, oggi, per la numero 1 del draw nel 13° Trofeo Ma-Bo al Nord Tennis Torino (25.000 $ ITF femminile). La svizzera Susan Bandecchi, 23 anni ed attuale numero 218 del ranking WTA, ha superato il primo scoglio di main draw rappresentato dall’azzurra Aurora Zantedeschi, wild card. Gioco quasi in fotocopia quello delle due protagoniste, con l’elvetica autrice di una condotta di gara più regolare. Buoni i suoi fondamentali e completo il suo gioco che le ha permesso di chiudere 6-4 6-3 salendo negli ottavi.

La rivale ha cercato di rimanere incollata alla sfida ma solo a tratti c’è riuscita. Nella prima parte del programma di giornata sono salite sugli scudi due qualificate, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, che si è imposta a suon di rovesci bimani alla cilena Barbara Gatica (6-1 7-5) e la rumena Cristina Dinu, che ha piegato in due frazioni (7-5 6-2) la venezuelana Andrea Gamiz. Nulla da fare invece per la slovena Pislak, stoppata dalla tennista del Burundi Nahimana Sada, prima presenza africana al Ma-Bo, sul 7-6 6-2. Rammarico per la lombarda Federica Rossi, wild card impegnata regolarmente negli allenamenti a Torino, che alla ripresa del match interrotto il giorno precedente sul 2-2 del terzo set, è stata superata al fotofinish (7-6) dalla georgiana Shapatava. Vittoria sul filo di lana anche per la brasiliana Ce, numero 3 del seeding, che si è imposta (anche in questo caso dopo lo stop del giorno precedente) 7-5 al terzo set alla francese Alice Rame. Ha proseguito la sua corsa, partita dalle qualificazioni, anche la siciliana Dalila Spiteri, che ha piegato 6-3 6-3 la bolognese Stefania Rubini, portacolori in serie A1 a squadre della Canottieri Casale. Qualificata e vincente anche la svizzera In-Albon che ha concesso poco all’altra brasiliana Carolina Meligeni Rodriguez, bocciata sul 6-3 6-1. Interrotti per pioggia altri tre match di 1° turno. Domani gli ottavi, maltempo permettendo.