Da Wimbledon: Parlano Roger Federer e Lorenzo Sonego dopo l’incontro di ieri

Roger Federer : “Le condizioni ancora una volta erano difficoltose, prima all’aperto, poi sotto il tetto a causa della pioggia, e Lorenzo è un avversario tosto da affrontare e sempre pericoloso. Però dopo il primo set fortunatamente ho capito che sarei riuscito ad avere tutto sotto controllo. È stata una grande partita, e non potrei essere più contento di essere di nuovo nei quarti di finale”.

Sono giovani Medvedev e Hurkacz, molto più di me, sicuramente sapranno recuperare a dovere e rendermi la vita difficile. Speriamo che piova anche domani (sorrride), sto scherzando ovviamente. Non si può essere felici per una cosa del genere, cioè si potrebbe ma non sarebbe onesto”.

“Mi ci sono trovato spesso anche io, in situazioni così, e non è semplice però sono sicuro che chiunque vincerà saprà recuperare in fretta, non è un problema per loro. Era una bella tradizione quella di non giocare la domenica, l’erba riposava, noi giocatori pure. Ieri ho fatto due passi per il circolo da solo, con il mio team, me la sono goduta. E sono felice di aver giocato in un’era in cui questa tradizione era ancora viva, in un torneo che ha cent’ann… forse di più, dovrei sapere da quanti anni si gioca Wimbledon, ma non lo so…. Ovviamente capisco che è giusto che le cose evolvano, più gente potrà a venire a Wimbledon l’anno prossimo e godersi il tennis per un giorno in più: è giusto così”.

Lorenzo Sonego : “Questa è stata una settimana bellissima, magnifica e che ricorderò tanto ed ho giocato per la prima volta sul centrale di Wimbledon.

Esperienza stupenda questa. Ho sentito il calore del pubblico e ho visto anche molti italiani che hanno fatto il tifo per me.

Da queste partite ho capito tante cose ho capito su cosa dobbiamo lavorare in futuro. Ho sempre sognato di essere qui fin da bambino e quando ci riesci e un sogno che si realizza.

Il primo set con Roger è stato molto positivo, forse il più lottato dei tre. Ho avuto parecchie occasioni ci siamo anche brekkati. Forse nel mio momento maggiormente positivo è arrivata la pioggia poi proprio sulla palla break da affrontare.

Infatti ho commesso un brutto doppio fallo che forse non avrei commesso in circostanze normali. Col tetto poi le condizioni di gioco sono cambiate con il mio servizio che faceva molto meno male ottenevo meno punti e avevo maggiori difficoltà. Roger poi ha trovato la quadra ed ha giocato meglio di me”.