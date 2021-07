Roger Federer parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo

Mentre a Wimbledon impazza l’ultimo Super Monday della storia, arriva la conferma che moltissimi appassionati aspettavano.

Roger Federer parteciperà ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. Lo scrive il collega svizzero Simon Haring. Seguendo la indicazione del capo delegazione Severin Lüthi, Roger Federer è stato nominato per le Olimpiadi di Tokyo.

Il 20 volte campione Slam quindi parteciperà alla sua quinta Olimpiade dopo Sydney, Atene, Pechino e Londra. In carriera vanta l’oro in doppio vinto con Stan Wawrinka ai giochi di Pechino 2008, mentre ha perso la finale contro Andy Murray ai giochi di Londra 2012.

Official: Roger Federer has been nominated for the Tokyo Olympics by @swissteam according to reccomondation from Head of Delegation Severin Lüthi. Federer will participate in his 5th Olympic Games after Sydney, Athens, Peking and London. #Federer pic.twitter.com/ON3Jt4GOFp

— Simon Häring (@_shaering) July 5, 2021