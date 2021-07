WTA 125 Bastad: Il Tabellone Principale e di Doppio. Al via Giulia Gatto Monticone

WTA 125 Bastad – Tabellone Principale

(1) Rebecca Peterson vs Grace Min

Lara Arruabarrena vs Giulia Gatto-Monticone

Mirjam Bjorklund vs Aliona Bolsova

Katie Volynets vs (6) Kamilla Rakhimova

(3) Mayar Sherif vs Francesca Jones

Kateryna Kozlova vs Natalia Vikhlyantseva

Leonie Kung vs (SR) Daria Lopatetska

Francesca Di Lorenzo vs (7) Olga Govortsova

(8) Maddison Inglis vs Jaqueline Cristian

Nuria Parrizas Diaz vs Varvara Lepchenko

(WC) Caijsa Hennemann vs (WC) Vanessa Ersoz

(WC) Lisa Zaar vs (4) Claire Liu

(5) Anna Karolina Schmiedlova vs Clara Burel

Mihaela Buzarnescu vs Zuzana Zlochova

Anna Bondar vs (SR) Karman Thandi

(WC) Fanny Ostlund vs (2) Anna Kalinskaya

WTA 125 Bastad – Tabellone Doppio

(1) Lara Arruabarrena / Aliona Bolsova vs Giulia Gatto-Monticone / Nuria Parrizas Diaz

Mayar Sherif / Rebecca Peterson vs Katie Volynets / Kateryna Kozlova

(3) Tereza Mihalikova / Kamilla Rakhimova vs Anna Kalinskaya / Anna Karolina Schmiedlova

Quinn Gleason / Jessy Rompies vs Yu-Chieh Hsieh / Beatrice Gumulya

Mirjam Bjorklund / Leonie Kung vs Fanny Ostlund / Vanessa Ersoz

Mihaela Buzarnescu / Varvara Lepchenko vs (4) Jaqueline Cristian / Anna Bondar

Maddison Inglis / Francesca Di Lorenzo vs Lisa Zaar / Caijsa Hennemann

Olga Govortsova / Natalia Vikhlyantseva vs (2) Cornelia Lister / Erin Routliffe